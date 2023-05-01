डेविड धवन ने मनाया 75वां जन्मदिन, कुछ इस अंदाज में पहुंचे सलमान खान, फैंस बोले- गोविंदा की कमी

डेविड धवन ने कॉमेडी को अपनी पहचान बनाया और देखते ही देखते सफलता की नई कहानी लिख दी. स्वर्ग (1990) में राजेश खन्ना, गोविंदा, जूही चावला और माधवी नजर आए. यह 1990 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही. इसके बाद शोला और शबनम (1992) आई, जिसमें गोविंदा और दिव्या भारती ने काम किया. फिल्म सुपरहिट रही और इसका गीत 'तू पागल प्रेमी आवारा' भी काफी लोकप्रिय हुआ. इसके बाद बाद गोविंदा के साथ 90 के दशक में डेविड धवन ने कई हिट फिल्में बनाईं.