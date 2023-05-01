143 विकेट लेने वाला गेंदबाज अब CSK में करेगा कमाल, जहीर खान का पहला दांव आया सामने

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज मोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बतौर बॉलिंग कोच जुड़ने वाले हैं. मोहित ने एक खिलाड़ी के तौर पर इस फ्रेंचाइजी के लिए चार सीजन खेले हैं. उम्मीद है कि 38 वर्षीय मोहित शर्मा, एरिक सिमंस की जगह यह पद संभालेंगे. सिमंस ने पूर्व हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ इस पद पर काम किया था.