चाहिए शिल्पा शेट्टी जैसी फिगर तो जानें उनका ब्रेकफास्‍ट सीक्रेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी 50 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है.

  • बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जितनी फिट और खूबसूरत दिखती हैं, उतना ही ध्यान अपनी सेहत पर देती हैं. theshilpashetty/Instagram
  • शिल्पा शेट्टी अपने दिन की शुरुआत नोनी जूस के साथ करती हैं , इसके साथ वो लगभग डेढ़ गिलास गुनगुना पानी पीती हैं. theshilpashetty/Instagram
  • इसके बाद वो ऑयल पुलिंग करती हैं. आपको बता दें कि ये एक आयुर्वेदिक तरीका है जिसमें वह 5-10 मिनट तक ठंडा नारियल तेल मुंह में घुमा कर कुल्ला करती हैं. theshilpashetty/Instagram
  • इसके बाद वे एलोवेरा जूस लेती हैं जिसमें वो तुलसी के पत्तों, गुड़ और अदरक को साथ में मिलाकर पीती हैं. theshilpashetty/Instagram
  • शिल्पा अपने नाश्ते में फाइबर से भरपूर चीजें लेती हैं जैसे ताजे फल, ओट्स और म्यूसली. theshilpashetty/Instagram
  • जब उन्हें सुबह जल्दी होती है तो वो स्मूदी लेती हैं. जिसमें वो बादाम दूध, ओट्स, केला, शहद और दूसरे कुछ फल मिलाती हैं.theshilpashetty/Instagram
  • वो मिड मॉर्निंग में दोबारा हल्का नाश्ता करती हैं, जिसमें वो होल व्हीट एवाकॉडो टोस्ट और दो अंडे खाती हैं. theshilpashetty/Instagram
  • वो शक्कर से दूर रहती हैं और उसकी जगह शहद, गुड़ या कोकोनट शुगर का इस्तेमाल करती हैं. theshilpashetty/Instagram
