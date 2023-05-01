बिग बॉस 20 का इस दिन हो रहा प्रीमियर, देखें कौन बनेगा सलमान खान के शो का कंटेस्टेंट

ओलंपिक मेडलिस्ट और बॉक्सर मैरी कॉम का नाम भी आने वाले सीजन से जुड़ रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली और ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर मैरी कॉम पिछले दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थीं. जब उन्होंने पति ओन्लर से तलाक की वजह बताई थी.