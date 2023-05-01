विज्ञापन
लौंग खाने के फायदे और नुकसान

लौंग खाने में स्वाद और खुशबू को दो गुना करने का काम करती है, साथ ही इसे खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं.

  • लौंग में यूजेनॉल नामक तत्व पाया जाता है, जो प्राकृतिक दर्द निवारक का काम करता है. खासकर दांत में दर्द या सिरदर्द होने पर. Pic Credit- Pexels
  • लौंग पेट की समस्याओं में बहुत मददगार है. यह गैस, अपच और एसिडिटी से राहत दिलाती है. Pic Credit- Pexels
  • लौंग में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और सांसों को ताजगी देते हैं. Pic Credit- Pexels
  • लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं. Pic Credit- Pexels
  • अगर लौंग का जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए तो पेट में जलन, एसिडिटी या एलर्जी हो सकती है.Pic Credit- Pexels
  • लौंग का तेल सीधे त्वचा पर लगाने से जलन हो सकती है. इसे हमेशा किसी और तेल में मिलाकर ही इस्तेमाल करना चाहिए. Pic Credit- Pexels
