अर्जुन कपूर की लंदन डायरीज में दिखा सिबलिंग गोल्स, फॉर्मल लुक में तस्वीरें देख फैंस ने लुटाया प्यार
अर्जुन कपूर ने बहन जाह्नवी कपूर के साथ लंदन वैकेशन की शानदार तस्वीरें शेयर की हैं. लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत बनाम इंग्लैंड मैच से लेकर रेस्टोरेंट में बिताए पलों की देखें फोटोज.
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अर्जुन कपूर की लंदन डायरीज में दिखा सिबलिंग गोल्स, फॉर्मल लुक में तस्वीरें देख फैंस ने लुटाया प्यारसोमवार को एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी बहन जान्हवी कपूर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसका नाम उन्होंने लंदन डायरीज़ रखा है. जिससे पता चलता है कि वह इस समय वहां की वादियों का मज़ा ले रहे हैं.
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अर्जुन कपूर की लंदन डायरीज में दिखा सिबलिंग गोल्स, फॉर्मल लुक में तस्वीरें देख फैंस ने लुटाया प्यारदोनों ने शानदार फॉर्मल लुक में ट्विन किया, जिसमें जान्हवी ने एक रिच चॉकलेट-ब्राउन, डबल-ब्रेस्टेड ब्लेजर चुना. वहीं, अर्जुन कपूर ने गहरे नेवी-ब्लू शेड का सिंगल-ब्रेस्टेड सूट जैकेट पहना था.
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