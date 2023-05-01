अर्जुन कपूर की लंदन डायरीज में दिखा सिबलिंग गोल्स, फॉर्मल लुक में तस्वीरें देख फैंस ने लुटाया प्यार

सोमवार को एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी बहन जान्हवी कपूर के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसका नाम उन्होंने लंदन डायरीज़ रखा है. जिससे पता चलता है कि वह इस समय वहां की वादियों का मज़ा ले रहे हैं.