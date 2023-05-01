विज्ञापन
विशेष लिंक

अगर आप भी इन 4 लोगों में हैं, तो आज से ही शुरू कर दें अनार खाना

अनार पोषक तत्वों से भरपूर फल है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार 4 तरह के लोगों को इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। जानिए सही तरीका।

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; 4 &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    अगर आप भी इन 4 लोगों में हैं, तो आज से ही शुरू कर दें अनार खाना
    अनार में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट आपकी स्किन को अंदर से रिपेयर करते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; 4 &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    अगर आप भी इन 4 लोगों में हैं, तो आज से ही शुरू कर दें अनार खाना
    अनार आयरन, विटामिन C और फोलेट से भरपूर है. इसे खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खून की कमी दूर होती हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; 4 &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    अगर आप भी इन 4 लोगों में हैं, तो आज से ही शुरू कर दें अनार खाना
    अनार विटामिन C का बेहतरीन स्रोत है, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; 4 &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    अगर आप भी इन 4 लोगों में हैं, तो आज से ही शुरू कर दें अनार खाना
    रोजाना अनार खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com