इंडियन आइडल के 16 विनर, जो जीतकर भी रहे गुमनाम, 2 ने कम उम्र में ही दुनिया को कहा अलविदा

इंडियन आइडल सीजन 6 के विनर विपुल मेहता ने अमृतसर से आकर पूरे भारत में दर्शकों का दिल जीता और जीत के बाद एल्बम निकाली, लेकिन वह इतने पॉपुलर नहीं हुए. सीजन 9 के विनर एल.वी. रेवंत तेलुगु सिंगर हैं. कुछ क्षेत्रीय काम करने के बाद भी वह हिंदी सिनेमा में नाम नहीं कमा पाए. हरियाणा के सलमान अली ने सीजन 10 का खिताब जीता. उन्होंने कुछ गाने गाए और लाइव शोज करते रहे. लेकिन बड़े स्तर पर नाम नहीं बना पाए.