इन 5 फलों में कूट-कूट कर भरा होता है विटामिन C

विटामिन C शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व माना जाता है. रोजमर्रा के आहार में कुछ फल शामिल करके इसकी कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है.

  • संतरा विटामिन C का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है.
  • अमरूद में संतरे से भी ज्यादा विटामिन C होता है, जो पाचन और स्किन हेल्थ के लिए लाभकारी है.
  • स्ट्रॉबेरी में भी काफी विटामिन C पाया जाता है जो त्वचा को चमकदार बनाकर कोलाजेन उत्पादन को सपोर्ट करता है.
  • कीवी फल में भी अच्छी मात्रा में विटामिन C पाया जाता है जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है और थकान को कम करने में मदद करता है.
  • आंवले में भी विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो इम्युनिटी को मजबूत करता है और बालों और आंखों की हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.
