विज्ञापन

क्या है Yuzvendra Chahal की Ex Wife के घने लंबे काले बालों का राज? जान लो धनश्री का देसी रूटीन

धनश्री वर्मा ने पॉडकास्ट में बताया कि उनके लंबे और घने बालों का सबसे बड़ा राज जेनेटिक है. हालांकि, वो बेसिक हेयर केयर रूटीन अपनाती हैं. उनकी यही सिंपल आदतें उनके बालों को हेल्दी और खूबसूरत बनाए रखती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्या है Yuzvendra Chahal की Ex Wife के घने लंबे काले बालों का राज? जान लो धनश्री का देसी रूटीन
धनश्री वर्मा के लंबे, घने और काले बालों का राज जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Dhanashree Verma hair care: धनश्री वर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. युजवेंद्र चहल से तलाक की चर्चाओं के बीच एक चीज ऐसी है, जो हमेशा चर्चा का विषय बन जाती है. उनके लंबे, काले और घने बाल. सोशल मीडिया पर लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके बालों का राज क्या है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में धनश्री ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि उनकी हेयर ब्यूटी (how to get hair like dhanashree) का सीक्रेट कितना सिंपल है.

खूबसूरत बालों का राज | It's All About Genetics

पॉडकास्ट में जब उनसे बालों के बारे में पूछा गया, तो धनश्री ने सिर्फ एक शब्द कहा, Genetic. उन्होंने बताया कि उनके परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बाल नेचुरली काले और घने (how to get strong hair naturally) हैं. यही वजह है कि उन्हें किसी एक्स्ट्रा हेयरकेयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती.

Latest and Breaking News on NDTV

सिंपल हेयर केयर रूटीन | Simple Hair Care Routine

धनश्री ने बताया कि वो एक ही शैंपू और एक ही कंडीशनर का इस्तेमाल करती हैं. बार-बार नए प्रोडक्ट्स आज़माना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बालों को केमिकल डैमेज हो सकता है.

तेल लगाना ज़रूरी है | Oiling is Must

  • धनश्री का मानना है कि तेल ही हेल्दी बालों की असली चाबी है.
  • बाल धोने से 2 घंटे पहले तेल लगाएं.
  • या फिर रातभर तेल लगाकर सुबह माइल्ड शैंपू से सिर धो लें.
  • इससे बाल मज़बूत होते हैं और हेयर फॉल कम होता है.

हफ्ते में 2 बार धोएं बाल | Wash Twice a Week

धनश्री ने कहा कि बालों को हफ्ते में दो बार धोना जरूरी है. इससे स्कैल्प की गंदगी, पसीना और ऑयल क्लीन हो जाते हैं और रूसी की समस्या भी कम होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

सोने से पहले चोटी बनाएं | Braid Before Sleeping

  • रात को सोते वक्त बालों को हल्की चोटी में बांधना भी उनके रूटीन का हिस्सा है.
  • ध्यान रहे...चोटी ज्यादा टाइट न करें, वरना बाल टूट सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhanashree Verma, Dhanashree Verma Hair Care, Dhanashree Hair Secret, Long Hair Tips, Natural Hair Growth
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com