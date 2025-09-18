क्या है Yuzvendra Chahal की Ex Wife के घने लंबे काले बालों का राज? जान लो धनश्री का देसी रूटीन

Dhanashree Verma hair care: धनश्री वर्मा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. युजवेंद्र चहल से तलाक की चर्चाओं के बीच एक चीज ऐसी है, जो हमेशा चर्चा का विषय बन जाती है. उनके लंबे, काले और घने बाल. सोशल मीडिया पर लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि आखिर उनके बालों का राज क्या है. हाल ही में एक पॉडकास्ट में धनश्री ने इस राज से पर्दा उठाया और बताया कि उनकी हेयर ब्यूटी (how to get hair like dhanashree) का सीक्रेट कितना सिंपल है.

खूबसूरत बालों का राज | It's All About Genetics

पॉडकास्ट में जब उनसे बालों के बारे में पूछा गया, तो धनश्री ने सिर्फ एक शब्द कहा, Genetic. उन्होंने बताया कि उनके परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बाल नेचुरली काले और घने (how to get strong hair naturally) हैं. यही वजह है कि उन्हें किसी एक्स्ट्रा हेयरकेयर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती.

सिंपल हेयर केयर रूटीन | Simple Hair Care Routine

धनश्री ने बताया कि वो एक ही शैंपू और एक ही कंडीशनर का इस्तेमाल करती हैं. बार-बार नए प्रोडक्ट्स आज़माना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बालों को केमिकल डैमेज हो सकता है.

तेल लगाना ज़रूरी है | Oiling is Must

धनश्री का मानना है कि तेल ही हेल्दी बालों की असली चाबी है.

बाल धोने से 2 घंटे पहले तेल लगाएं.

या फिर रातभर तेल लगाकर सुबह माइल्ड शैंपू से सिर धो लें.

इससे बाल मज़बूत होते हैं और हेयर फॉल कम होता है.

हफ्ते में 2 बार धोएं बाल | Wash Twice a Week

धनश्री ने कहा कि बालों को हफ्ते में दो बार धोना जरूरी है. इससे स्कैल्प की गंदगी, पसीना और ऑयल क्लीन हो जाते हैं और रूसी की समस्या भी कम होती है.

सोने से पहले चोटी बनाएं | Braid Before Sleeping

रात को सोते वक्त बालों को हल्की चोटी में बांधना भी उनके रूटीन का हिस्सा है.

ध्यान रहे...चोटी ज्यादा टाइट न करें, वरना बाल टूट सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: लेख में दिए गए नुस्खे की जानकारी व दावे पूरी तरह से इंस्टाग्राम पर प्रकाशित वीडियो पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता, सटीकता और असर की जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी तरह के नुस्खे को आजमाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)

