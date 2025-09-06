विज्ञापन

कानपुर जा रहे हैं? तो फ‍िर आसपास के इन शानदार ह‍िल स्‍टेशन पर जरूर जाइए, नजारा मन मोह लेगा

कानपुर के आसपास घूमने के लिए कई शानदार डेस्टिनेशन हैं, जो वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट हो सकते हैं. यहां के आसपास की कई जगहें काफी फेमस हैं और दूर-दूर से टूरिस्ट्स आते हैं.

कानपुर के पास घूमने की जगह.

Best Destinations Near Kanpur: अगर आप कानपुर में रहते हैं और हर वीकेंड यही सोचते हैं कि 'कहां जाएं', तो आपके लिए गुड न्यूज है. कानपुर न सिर्फ इंडस्ट्रियल हब है बल्कि इसके आसपास कई ऐसे खूबसूरत डेस्टिनेशन (Best hill stations near Kanpur for weekend trip) हैं जो प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म तीनों का संगम हैं. इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर आप सिर्फ फ्रेश हवा ही नहीं बल्कि नेचर, आध्यात्मिक शांति और इतिहास में खोकर वीकेंड शानदार (Family-friendly places to visit near Kanpur) बना सकते हैं.खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जगहें 50 से 250 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी वीकेंड ट्रिप के लिए एकदम परफेक्ट (Top tourist attractions near Kanpur for short trips) है. तो चलिए जानते हैं कौन-कौन सी जगहें आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए.

1. नवाबगंज पक्षी विहार,उन्नाव (Nawabganj Bird Sanctuary, Unnao)

कानपुर से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार है. यह जगह बर्ड वॉचिंग और नेचर के बीच क्वालिटी टाइम बिताने वालों के लिए बेहतरीन है. यहां सर्दियों में प्रवासी पक्षी भी आते हैं. फैमिली के साथ पिकनिक मनाने और बच्चों को नेचर से जोड़ने के लिए यह बेस्ट लोकेशन है. अगर आप दिनभर की शांति और ताजी हवा का आनंद लेना चाहते हैं, तो यहां का प्लान बना सकते हैं.

2. चंद्रिका देवी मंदिर, उन्नाव (Chandrika Devi Temple, Unnao)

उन्नाव के बक्सर इलाके में स्थित चंद्रिका देवी मंदिर आध्यात्मिकता और प्रकृति का अद्भुत संगम है. गंगा किनारे बने इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं. वीकेंड पर यहां का सफर न सिर्फ आपके मन को सुकून देगा बल्कि परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी देगा. सुबह-सुबह यहां पहुंचकर गंगा आरती का अनुभव ले सकते हैं, जो अनोखा है.

3. लखनऊ (Lucknow)

अगर आपके पास पूरा दिन या दो दिन का वीकेंड है तो लखनऊ से बेहतर ऑप्शन और क्या हो सकता है. कानपुर से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर आपको ऐतिहासिक इमारतों, नवाबी अंदाज और मॉडर्न सिटी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देता है. यहां बड़ा और छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, गोमती रिवर फ्रंट और लखनवी फूड स्ट्रीट का लुत्फ उठा सकते हैं. 2 घंटे की ड्राइव में ही आप नवाबों की इस खूबसूरत शहर में पहुंच सकते हैं.

4. अयोध्या (Ayodhya)

अयोध्या यानी भगवान श्रीराम की नगरी अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि दुनिया का सबसे चर्चित टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुकी है. कानपुर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर, सरयू नदी के घाट, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जैसे स्थलों के लिए प्रसिद्ध है. 3-4 घंटे की ड्राइव में आप यहां पहुंच सकते हैं और एक दिन का सफर आपके लिए यादगार बन सकता है.

5. मां पीतांबरा पीठ, दतिया (Maa Pitambara Peeth, Datia)

अगर आप धार्मिक आस्था और अध्यात्म को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो मध्यप्रदेश के दतिया में स्थित मां पीतांबरा पीठ जरूर जाएं. यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और यहां हर शनिवार को खास भीड़ रहती है. कानपुर से यह जगह लगभग 250 किलोमीटर दूर है. यहां होटल और ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए आप वीकेंड पर रुककर आराम से दर्शन कर सकते हैं.

6. ओरछा (Orchha)

इतिहास प्रेमियों और हेरिटेज लवर्स के लिए ओरछा किसी सपनों की जगह से कम नहीं है. कानपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह पर आपको पुराने किले, भव्य मंदिर और महलों की झलक मिलेगी. सबसे खास है राम राजा मंदिर, जहां भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है. यहां के लक्जरी रिसॉर्ट्स आपको राजसी ठाठ-बाट का मजा देंगे.

