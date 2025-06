Tips for Keep skin tight and young: बढ़ती उम्र का असर सेहत के साथ साथ स्किन पर भी पड़ता है. जहां यंग एज में स्किन नैचुरली ग्लोइंग और टाइट नजर आती है वही बढ़ती उम्र के साथ स्किन में नमी की कमी आने के कारण फाइन लाइंस ये लेकर स्किन के लटकने तक की समस्याएं शुरू हो जाती हैं. उम्र के इस असर को दूर करने के लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक्स और थेरेपीज का यूज किया जाता है. हालांकि ये उपाय काफी महंगे होने के साथ साथ कैमिकल के यूज के कारण साइड इफेक्ट्स के खतरे से भी भरपूर होते हैं. ऐसे में कुछ नैचुरल चीजों की मदद से उम्र के असर को धीमा (SkinTight Karne Ke Liye Kya Karen) करने में मदद मिल सकती है. बेहतर लाइफस्टाइल और योग व एक्सरसाइज भी इससे काफी मददगार साबित हो सकते हैं. कुछ खास ऑयल से फेस मसाज से भी स्किन को टाइट और यूथफुल बनाए रखने में मदद (SkinTight Karne Ke Upay) मिलती है. ये ऑयल स्किन की लचक को कायम रखते हैं जिससे फाइन लांइस और रिंकल से बचने में मदद (Oil Face Massage Se Kya Hota Hai) मिलती है. आइए जानते हैं किन चीजों को स्किन केयर में शामिल करने से स्किन पर बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मिल सकती है मदद.

स्किन को उम्र के असर से बचाने के लिए करें इनसे मसाज (Massage with this oil to avoid effects of ageing)

कोकोनट ऑयल में स्किन के लिए फायदेमंद एंटीऑक्सिडेंट्स के साथ साथ फैटी एसिड और एंटी बैक्टीरियल प्रापर्टीज भी होती हैं. इसके मसाज से ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और स्किन हेल्दी होकर ग्लो करने लगती है. इससे फेस के स्किन को जरूरी पोषण मिलता है और यह फेस को रूखा और बेजान होने से बचाता है. कोकोनट ऑयल नैचुरल मॉस्चराइजर की तरह काम करता है. इससे मसाज करने से यूवी किरणों के प्रभाव को 20 फीसदी तक कम कर सकते हैं. कोकोनट ऑयल में मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज से स्किन में कोलेजन का ज्यादा निर्माण होता है और स्किन लचीली बनी रहती है.

एलोवेरा जेल में पाया जाने वाला विटामिन ए और सी स्किन को कई तरह की समस्याओं से बचाने का काम करता है. इसके अलावा एलोवेरा जेल में स्किन को हाइड्रेट रखने और कोलेजन बनाए रखने का गुण होता है. स्किन के लिए ताजे एलोवेरा जेल या बाजार में मिलने वाले जेल का यूज किया जा सकता है. सप्ताह में तीन से चार बार एलोवेरा जेल को फेस व नेक पर अच्छी तरह अप्लाई कर कुछ समय तक लगा रहने देने से स्किन को बहुत फायदा होता है.

अंडे में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है और यह स्किन को टाइट करने का काम करता है. अंडे के सफेदी को मास्क के रूप में यूज किया जा सकता है. यह मास्क स्किन टाइट करने का सबसे आसान तरीका होता है. सप्ताह में एक बार अंडे की सफेदी के मास्क का यूज किया सकता है.

शहद स्किन को नमी प्रदान करता है और दही में पाया जाने वाला लैक्टिक एसिड स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है. शहद और दही के मास्क को सप्ताह में दो बार यूज करने से स्किन को टाइट करने में काफी मदद मिल सकती है.

ऑलिव ऑयल एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई से भरपूर होता है. यह स्किन को हील करने का काम करता है. पौल्यूशन और सन की रेज से स्किन को होने वाले नुकसान से बचाने के ऑलिव ऑयल का मसाज काफी मददगार साबित हो सकता है. प्रस्तुति: रोहित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.