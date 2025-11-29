भारत की इन 5 जगहों के आगे सब फेल! घूमने के लिए बनी लोगों की पहली पसंद, सोशल मीडिया पर भी मचाई धूम

Trending tourist destinations 2025: नवंबर महीना खत्म होने के साथ साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर की शुरुआत होने वाली है. हर साल की तरह इसमें भी बहुत सारे अच्छे और बुरे लम्हें सबके जीवन में रहे. वहीं, इस साल लोगों ने अपने एन्जॉयमेंट के लिए काफी समय घूमने-फिरने में भी बिताया है. भारत की कुछ जगह इस बार ऐसी रहीं जहां पर्यटकों का खूब जमावड़ा देखने को मिला. साथ ही इन जगहों की रील्स, फोटोज सोशल मीडिया पर भी धूम मचाती नजर आईं. इसी के चलते आज हम आपको उन जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरे साल लोगों के बीच और सोशल मीडिया पर ऑल टाइम ट्रेंड में बनी रहीं और बाकी सब को फेल कर दिया. साथ ही आप इन जगहों पर साल के आखिर में घूमने भी जा सकते हैं.

1. राजस्थान

घूमने के लिए राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर इस साल काफी ज्यादा ट्रेंड में रहे. यहां लोगों ने ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा घूमना पसंद किया. सोशल मीडिया पर भी राजस्थान की कई जगहों की नई-नई रील वायरल होती नजर आईं. अगर आप साल के आखिर में राजस्थान घूमने जा रहे हैं तो पुष्कर, अजमेर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और कोटा जरूर जाएं.

कश्मीर की बर्फीली वादियों ने हर बार की तरह इस साल भी लोगों का दिल जीत लिया. श्रीनगर, डल झील, मुगल गार्डन, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अफरवाट चोटी, वुलर झील और ट्यूलिप गार्डन जैसी जगहें टूरिस्ट्स के लिए घूमने की पसंद बनीं. इसके अलावा फिल्म शूटिंग और ट्रैवल इंफ्लूएंसर्स की वजह से कश्मीर सोशल मीडिया पर भी धूम मचाता नजर आया.

इस साल उत्तर प्रदेश के प्रयोगराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया जिसमें दूर-दूर से लाखों लोग पहुंचे. देशवासियों के साथ-साथ कई विदेशी भी कुंभ मेले में पहुंचे. इसके साथ-साथ लोगों ने प्रयागराज के आगे वाराणसी भी घूमना काफी ज्यादा पसंद किया. यहां के घाटों, स्ट्रीट फूड की रील्स, फोटोज-वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे.

साल 2025 में घूमने के लिए उत्तर प्रदेश का वृंदावन भी काफी लोगों ने चुना. परिवार के साथ-साथ कई लोगों ने यहां अकेले घूमकर नई चीजों को एक्सप्लोर करना भी बहुत पसंद किया. इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी यमुना आरती और गोवर्धन परिक्रमा की रील्स वायरल होती रहीं.

मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता, बारिश, और अनूठी जनजातीय संस्कृति ने इस साल काफी लोगों का दिल जीत लिया. चेरापुंजी, डौकी, मावलिनोंग जैसी जगहों पर लोगों ने काफी ज्यादा घूमना पसंद किया. वहीं, इंस्टाग्राम-फेसबुक पर यहां की रील्स भी खूब ट्रेंड में रहीं.

