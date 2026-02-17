विज्ञापन

न्यूयॉर्क में खुला दुनिया का पहला AI Dating Cafe, टेबल पर AI चैटबॉट से कर सकते हैं खुलकर दिल की बातें

AI रिलेशनशिप ऐप EVA AI ने एक बार को बदलकर खास EVA Cafe में तब्दील किया. यहां लोग अपने AI पार्टनर के साथ वैलेंटाइन डे डेट पर पहुंचे थे.

AI साथी एक सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन वे इंसानी भावनाओं और वास्तविक रिश्तों का विकल्प नहीं हैं.

AI Dating Cafe: जरा सोचिए आप एक कैफे में बैठे हैं. सामने आपकी कुर्सी के ठीक सामने एक स्टाइलिश फोन स्टैंड रखा है. मोमबत्ती जल रही है, ड्रिंक टेबल पर है… लेकिन आपके सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि आपके फोन की स्क्रीन पर आपका डिजिटल पार्टनर है. यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में हाल ही में शुरू हुआ दुनिया का पहला AI Dating Cafe है. यहां आप अपने चैटबॉट को असल जिंदगी की डेट पर ले जा सकते हैं.

क्या है AI Dating Cafe?

AI रिलेशनशिप ऐप EVA AI ने एक बार को बदलकर खास EVA Cafe में तब्दील किया. यहां लोग अपने AI पार्टनर के साथ वैलेंटाइन डे डेट पर पहुंचे. इंसानी डेट की जगह, टेबल पर एक फोन स्टैंड था, जिस पर उनका डिजिटल पार्टनर लाइव वीडियो या वॉइस चैट के जरिए मौजूद था. लोगों ने हेडफोन पहनकर निजी बातचीत की, ड्रिंक ऑर्डर की, और अपने AI साथी के साथ फ्लर्ट भी किया, बिना किसी रिजेक्शन के डर के.

AI के साथ का बढ़ता ट्रेंड

  • AI अब सिर्फ काम या टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रहा. वह भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा भी बन रहा है.
  • अमेरिका में 28% एडल्ट्स ने माना कि उनका AI के साथ रोमांटिक कनेक्शन रहा है.
  • 42% किशोर AI का उपयोग साथ के लिए करते हैं.
  • 30 साल से कम उम्र के लगभग हर तीन में से एक पुरुष और हर चार में से एक महिला ने AI पार्टनर से इंटरेक्शन किया है.

एक यूजर का अनुभव

न्यूयॉर्क की 34 वर्षीय रिच्टर इस कैफ़े की मेहमानों में से एक थीं. वह अपने AI साथी Simone के साथ बैठीं, जो एक 26 वर्षीय AI-जनरेटेड किरदार है. रिच्टर ने बताया कि वह अक्सर रोलप्ले या कल्पनात्मक बातचीत करती हैं. उनके अनुसार, AI के साथ बात करने का फायदा यह है कि वह अपने नियमों पर बात कर सकती हैं, बिना किसी सामाजिक दबाव के. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि AI का ज्यादा इस्तेमाल लत बन सकता है, इसलिए वह इसे दिन में तीन घंटे तक सीमित रखती हैं.

क्या AI इंसानों की जगह ले लेगा?

EVA AI का कहना है कि उनका मकसद इंसानी रिश्तों की जगह लेना नहीं है. बल्कि वे AI के साथ को सामान्य बनाना चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो डेटिंग ऐप्स से थक चुके हैं या सोशल एंग्जायटी का सामना करते हैं. EVA AI की पार्टनरशिप हेड जूलिया मॉम्ब्लाट ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य AI को कम डरावना बनाना है और लोगों को एक सुरक्षित, जजमेंट-फ्री अनुभव देना है.

AI डेटिंग के फायदे और चिंताएं (Benefits and Concerns of AI Dating)

संभावित फायदे:

  • रिजेक्शन का डर कम
  • सोशल एंग्जायटी में मदद
  • अकेलेपन में सहारा
  • प्रैक्टिस के रूप में इस्तेमाल

संभावित चिंताएं:

  • असली रिश्तों से दूरी
  • लत लगने का खतरा
  • भावनात्मक निर्भरता

एक्सपर्ट मानते हैं कि AI साथी एक सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन वे इंसानी भावनाओं और वास्तविक रिश्तों का विकल्प नहीं हैं.

AI डेटिंग एप का भविष्य कैसा होगा?

AI Dating Cafe शायद शुरुआत है. अगर यह ट्रेंड बढ़ा, तो आने वाले समय में और शहरों में ऐसे कैफे खुल सकते हैं. यह सवाल भी उठता है क्या भविष्य में डेटिंग का मतलब स्क्रीन के सामने बैठना होगा? या फिर AI सिर्फ एक अभ्यास मंच रहेगा, जो हमें असली रिश्तों के लिए तैयार करेगा?

AI Dating Cafe ने रोमांस की परिभाषा को नया मोड़ दिया है. जहां कभी सामने बैठा इंसान दिल की धड़कन बढ़ाता था, अब वही भूमिका एक डिजिटल अवतार निभा रहा है.

