वर्कआउट से पहले क्या आप भी कर रहे हैं ये गलती, जरा संभलिए...सेहत अच्छी होने की बजाय जाएगी बिगड़

Workout Tips : अच्छी सेहत के लिए वर्कआउट (workout) और एक्सरसाइज करना वाकई बढ़िया बात है. रोज सुबह के समय वर्कआउट करने से शरीर तंदुरुस्त रहेगा और कई बीमारियां (Diseases) दूर रहेंगी. लेकिन वर्कआउट करने के बाद और पहले कुछ लोग अक्सर गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है. दरअसल वर्कआउट करने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है. कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले इन गलतियों को दोहराता है तो फायदे की जगह शरीर को नुकसान पहुंच सकता है. जैसे वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है बिना वार्म अप किए वर्कआउट करना शरीर के लिए नुकसान दायक हो सकता है. ठीक उसी तरह खाने पीने की चीजों को लेकर भी वर्कआउट से पहले एहतियात बरतना जरूरी होता है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि वर्कआउट से ठीक पहले किस तरह के काम को करने से बचना (things should never do before workout) चाहिए.

एक्सपर्ट ने बताया कान से मैल निकालने का बहुत ही आसान तरीका, आप भी करिए एक बार ट्राई

वर्कआउट से पहले ना करें ये काम never does these things before workout

वर्कआउट से ठीक पहले हैवी मील करने से आपको गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है और उनींदापन भी हो सकता है. इससे आप इंजरी के भी शिकार हो सकते हैं.

वहीं, वर्कआउट से पहले ज्यादा कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए. कुछ लोग चाय कॉफी पीने के बाद वर्कआउट करने जाते हैं, जो गलत है. अगर आप ज्यादा कैफीन पीने के बाद वर्कआउट करेंगे तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा और डिहाइड्रेशन भी हो सकता है.

वर्कआउट से पहले आपको अल्कोहल से भी दूरी बना लेनी चाहिए. अगर आप अल्कोहल यानी शराब पीकर वर्कआउट करते हैं तो आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता पर असर होगा और असंतुलन पैदा होगा. इससे आपको वर्कआउट करते समय चोट पहुंच सकती है.

बिना वार्मअप किए अगर आप वर्कआउट करेंगे तो भी आपके मसल्स में चोट लग सकती है. इसलिए वर्कआउट से पहले थोड़ी देर का वार्मअप जरूर करना चाहिए. इससे आपकी परफॉरमेंस में सुधार होगा और बॉडी को ताकत मिलेगी.

बिना पानी पिए भी वर्कआउट नहीं करना चाहिए. पानी पीने के तुरंत बाद वर्कआउट ना करें लेकिन पानी पीने के आधे घंटे बाद वर्कआउट करना चाहिए. इससे आपका शरीर पानी की कमी का शिकार भी नहीं होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.