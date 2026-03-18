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Eid ul Fitr 2026: ईद पर माशाल्लाह दिखेंगी सबसे स्टाइलिश, यहां देखें हिजाब बांधने के ये 12 यूनीक तरीके

Eid ul Fitr 2026: अगर आप भी इस बार ईद पर अपने लुक को हिजाब से साथ पूरा करने की सोच रही हैं तो यहां पर हम आपको बताएंगे कुछ स्टाइलिश हिजाब कैरी करने के तरीके, जो आपके लुक को निखारने और ग्लैमर का तड़का लगाने में भी मदद करेंगे.

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Eid ul Fitr 2026: ईद पर माशाल्लाह दिखेंगी सबसे स्टाइलिश, यहां देखें हिजाब बांधने के ये 12 यूनीक तरीके
Eid ul Fitr 2026: ईद पर इस तरह से बांधे हिजाब, दिखेंगी सबसे खूबसूरत.

Eid Hijab Style: इस साल ईद का जश्न चांद दिखने के बाद 20 या 21 मार्च को मनाया जाएगा. ईद की तैयारियां लोग जोरो-शोरों पर चल रही हैं. बाजारों में दुकानें सज गई हैं. हर कोई अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं और खास दिन को सेलीब्रेट करते हैं. कई महिलाएं ईद के मौके पर भी अपने कंपलीट लुक के लिए हिजाब पहनती हैं. अगर आप भी इस बार ईद पर अपने लुक को हिजाब से साथ पूरा करने की सोच रही हैं तो यहां पर हम आपको बताएंगे कुछ स्टाइलिश हिजाब कैरी करने के तरीके, जो आपके लुक को निखारने और ग्लैमर का तड़का लगाने में भी मदद करेंगे.

ईद पर हिजाब के स्टाइल 

1. प्लेन स्कॉर्फ के साथ आप इस तरह से हिजाब को स्टाइल कर सकते हैं. 

2. अगर आपके हिजाब पर कोई बॉर्डर है तो आप इस तरीके से अपने हिजाब को स्टाइल कर सकते हैं. 

3. हिजाब को इस तरह से स्टाइल करने से ये आपके किसी भी ड्रेस को कांपलीमेंट करेगा.

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4. हिजाब को इस तरह के स्टाइल करके आप अपने लुक को और ग्लैमरस बना सकते हैं. 

5. अगर आप अपने लुक को सबसे अलग और स्टाइलिश दिखाने की सोच रही हैं तो ये हिजाब स्टाइल आपके लिए परफेक्ट है. 

6. क्लासी और सटल लुक के लिए आप हिजाब को इस तरह से भी कैरी कर सकती हैं. 

7. गर्मियों में आप इस तरह से अपने हिजाब को कैरी कर सकती हैं. ये दिखने में सिंपल और स्टाइलिश है. 

8. हिजाब को इस तरह से स्टाइल कर के आप अपनी ड्रेस को भी एक अलग लुक दे सकते हैं. 

9. अगर आप आउटिंग पर जा रही हैं तो इस तरह से कैरी किया हुआ हिजाब आपके लुक को कांपलीमेंट करेगा. 

10. अगर आपको खुद को सिर से गर्दन के नीचे तक कवर करना है तो आप इस तरह से हिजाब को स्टाइल कर सकते हैं. 

11. हिजाब को इस तरह से कैरी कर के आप किसी प्रिंसेस से कम नहीं लगेंगी. 

12. अगर आपके स्कार्फ पर कढ़ाई है तो आप इस तरह से हिजाब पहन सकती हैं. 

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