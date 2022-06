Facial hair : चेहरे के अनचाहे बाल और भारी हो गई आवाज के पीछे कहीं Hormone तो नहीं, आइए जानते हैं कारण

Facial Hair एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने का कारण होता है.

Hormonal changes in women : आपने बहुत सी महिलाओं को देखा होगा की उनके चेहरे पर मोटे काले (facial hair) बाल होते हैं. कुछ को तो पुरुषों की तरह ठुड्डियों पर बाल निकल आते हैं जो उनको बहुत असहज कर देना वाला होता है. इसलिए हर महीने महिलाएं इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट (laser treatment in facial hair) कराती हैं. वहीं कुछ महिलाएं व लड़कियां थ्रेड के सहारे इसे हटवाती हैं. लेकिन क्या आपको पता है फेशियल हेयर किन कारणों से होता है. दरअसल यह शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस (Hormonal changes) की वजह से होता है.