शरीर में है एनर्जी की कमी, तो अपनी डाइट में इस सफेद दाल को करें शामिल, प्रोटीन की कमी भी हो जाएगी पूरी

Superfood White Lentil for Protein: घर की किचन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि रखी रहती हैं और उन पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है. ऐसी-ऐसी चीजें होती हैं, जिनका कोई रंग रूप नहीं होता है. बिल्कुल नॉर्मल से इंग्रीडिएंट्स होते हैं लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो ये चीजें ही सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं (Superfoods Found in Indian Kitchens). हम बात कर रहे हैं सफेद उड़द दाल की, इस दाल का ही लोग वड़ा, डोसा और इडली बनाने में इस्तेमाल करते हैं. इस दाल के पोषक तत्वों के बारे में जानें तो वैज्ञानिकों ने इसकी तुलना नॉनवेज से की है (High Protein Vegetarian Alternatives to Non Veg). जिसका मतलब है कि जितनी ताकत नॉनवेज खाने वाले को मिलती है, उतनी ही ताकत उड़द दाल खाने वाले को मिलती है. आयुर्वेद में भी इसकी एनर्जी का गुणगान किया गया है. उड़द दाल में अच्छी कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर जैसे कई अन्य विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं (Health Benefits of White Lentils for Protein Diet). साथ ही इसको सुपरफूड में गिना जाता है.

उड़द दाल में क्या खास है? (What Is Special About White Lentil)

सफेद उड़द दाल के बारे में जानें तो इसको हर कोई खा सकता है. अगर आप बीमार हैं तब भी इस दाल का सेवन कर सकते हैं. इस दाल को खाने से आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ेगी ही साथ ही आप में ताकत भी आएगी. अन्य दालों में भी विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं लेकिन उड़द की दाल जितनी बलशाली अन्य दालें नहीं है. ये ही गुण इस दाल को खास बनाता है.

सफेद दाल को खाने से क्या फायदे मिलते हैं?

हड्डियों को बनाएं मजबूत

उड़द की दाल में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. जो कि हड्डियों को मजबूत करने के काम आते हैं. यह दाल खासकर महिलाओं बुजुर्गों को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए.

हेल्दी डाइजेशन

इस दाल में फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जिससे आपको पेट साफ रखने में मदद मिलती है. यह कब्ज से राहत दिलाने के साथ-साथ आंतों की सेहत को भी हेल्दी रखती है.

एनर्जी

उड़द दाल में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को भरपूर ऊर्जा देते हैं, जो आपके शरीर में लंबे समय तक रहती है. इसलिए इसे सुबह या दोपहर के खाने में शामिल करना एक अच्छा ऑप्शन है.

डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स के लिए फायदेमंद

सफेद उड़द दाल ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में हेल्प करता है. इसमें मौजूद फाइबर और पोटेशियम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

उड़द दाल में प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बालों को हेल्दी करता है और स्किन को फ्लॉलेस बनाता है. इसका लेप स्किन पर लगाने से डेड स्किन हटती है और स्किन साफ होती है.

किन लोगों को उड़द दाल नहीं खानी चाहिए?

उड़द दाल बहुत ही फायदेमंद होती है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं खानी चाहिए. जैसे-

पेट में गैस या अपच की समस्या वाले लोग

गठिया के मरीज

पथरी की शिकायत वाले लोग

स्किन एलर्जी या एक्जिमा वाले लोग

प्रस्तुति: रोहित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

