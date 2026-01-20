खाना खाते समय क्यों नहीं करनी चाहिए बात? डाइटिशियन ने बताया चुपचाप खाना खाने से क्या होता है

Why we should not talk while eating: अक्सर हमारे बड़े–बुज़ुर्ग खाना खाते समय चुप रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में खाने के दौरान बात करने से खाना मुंह से बाहर गिर सकता है या गले में फंस भी सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोलते हुए खाना खाने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर इससे पाचन संबंधित दिक्कतें सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खाना खाते समय बात क्यों नहीं करनी चाहिए और चुपचाप खाने से क्या फायदे होते हैं. इस बारे में डाइटिशियन श्रेया गोयल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर जानकारी दी है. आइए जानते हैं…

खाना खाते समय क्यों न करें बात?

डाइटिशियन श्रेया बताती हैं कि भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है. ऐसे में जब हम बात करते हैं तो खाना कम चबाया जाता है और भोजन का ब्रेकडाउन पेट में सही से नहीं हो पाता है. ऐसे में खाना कम चबाने से ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या काफी ज्यादा परेशान कर सकती है.

खाना खाते समय बोलने या बात करने से खाने के साथ-साथ पेट में हवा भी ज्यादा जाती है. परिणामस्वरूप इससे आपको डकार बहुत ज्यादा आ सकती हैं. इसके अलावा खाना गले में फंसने की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

डाइटिशियन श्रेया के अनुसार खाना खाते समय बात करने से नर्वस सिस्टम कन्फ्यूज हो सकता है. दरअसल, जब हम खाने के दौरान बातें करते हैं, तो दिमाग एक साथ दो काम खाना चबाना और बातचीत प्रोसेस करता है. इससे दिमाग का ध्यान खाने से हट जाता है और वह यह तय नहीं कर पाता कि शरीर की प्राथमिकता क्या है. इससे खाना सही से चबाया नहीं जाता और पाचन संबंधी समस्याएं परेशान करती हैं.

डाइटिशियन के मुताबिक चुपचाप और ध्यान लगाकर खाना खाने के कई फायदे होते हैं. इससे सलाइवा का फ्लो बेहतर होता है, जो पाचन में मदद करता है. इसके अलावा शरीर खाने से जरूरी पोषक तत्वों को ज्यादा अच्छी तरह सोख पाता है और मेटाबॉलिज्म भी तेज होता है. ऐसे में खाना खाने के बाद पेट हल्का महसूस होता है और पाचन तंत्र भी बेहतर रहता है.

