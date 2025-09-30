टॉयलेट सीट में नमक डालने से क्या होता है? बड़े काम आ सकती है ये आसान ट्रिक

Toilet Cleaning Hack: टॉयलेट घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है. यहां रोजाना गंदगी, बैक्टीरिया और बदबू जमा होती है. ऐसे में टॉयलेट सीट की नियमित सफाई करना बेहद जरूरी है. अब, इसके लिए लोग बाजार में मिलने वाले महंगे क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं. ये क्लीनर काम तो करते हैं, लेकिन कई बार इनकी तेज गंध बेहद परेशान कर देती है, साथ ही जेब खर्च भी बढ़ जाता है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ आसान और नेचुरल तरीके अपनाकर भी टॉयलेट को क्लीन रख सकते हैं. यहां हम आपको एक ऐसा ही तरीका बता रहे हैं.

क्या है ये खास तरीका?

टॉयलेट सीट को क्लीन करने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेहद कम लोग जानते हैं कि नमक एक नेचुरल क्लीनर है. इसमें मौजूद गुण टॉयलेट सीट के जिद्दी दाग-धब्बों को ढीला करने में असर दिखाते हैं, साथ ही टॉयलेट से आने वाली तेज गंध को भी कम करने में मदद करते हैं. बेहतर नतीजों के लिए आप नमक के साथ बेकिंग सोडा और नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. बेकिंग सोडा भी दाग साफ करने में असर दिखाता है. वहीं, नींबू टॉयलेट में फ्रेशनेस बनाए रखता है.

इसके लिए जरूरत के हिसाब से नमक, बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें.

इस पेस्ट को टॉयलेट सीट पर डालकर ब्रश से हल्का रगड़ दें.

इसे रातभर ऐसे ही छोड़ दें.

अगले दिन गर्म पानी डालकर सीट को अच्छी तरह धो लें.

नियमित इस्तेमाल से टॉयलेट में दाग जमने की समस्या कम हो सकती है. वहीं, अच्छी बात यह है कि ये तरीका पूरी तरह नेचुरल और सुरक्षित है. इसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होते, इसलिए बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी सुरक्षित है. आप 2 हफ्ते में एक बार इस नुस्खे को आजमा सकते हैं और अपने टॉयलेट को क्लीन रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.