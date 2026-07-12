मच्छर किस गंध से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? क्या कपूर जलाने से भाग जाते हैं, जानिए देसी जुगाड़

बरसात का मौसम आते ही मच्छरों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है. शाम होते ही घर में मच्छरों का हमला शुरू हो जाता है और इनके काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में लोग अक्सर ये जानना चाहते हैं कि आखिर मच्छर किस गंध से सबसे ज्यादा दूर भागते हैं, क्या कपूर जलाने से सच में राहत मिलती है और घर में कौन से आसान देसी जुगाड़ अपनाए जा सकते हैं. अच्छी बात ये है कि कुछ प्राकृतिक उपाय मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं, हालांकि इनका असर हर जगह और हर स्थिति में एक जैसा नहीं होता.

मच्छर किस गंध से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं (Mosquitoes Hate Which Smell)

विशेषज्ञों के मुताबिक मच्छरों को सिट्रोनेला, लेमन यूकेलिप्टस, नीम, लैवेंडर और लेमनग्रास जैसी तेज खुशबू पसंद नहीं आती. इन पौधों और इनके तेल की गंध कई बार मच्छरों को आसपास आने से रोकने में मदद करती है. हालांकि प्राकृतिक तेलों का असर आमतौर पर कुछ समय के लिए ही रहता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें दोबारा इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

क्या कपूर जलाने से मच्छर भाग जाते हैं (Does Burning Camphor Repel Mosquitoes)

कई घरों में कपूर जलाकर मच्छर भगाने का तरीका अपनाया जाता है. कपूर की तेज गंध और धुआं कुछ समय के लिए मच्छरों को दूर कर सकता है. लेकिन इसे पूरी तरह वैज्ञानिक और लंबे समय तक असर करने वाला उपाय नहीं माना जाता. अगर कपूर जलाएं तो कमरे में अच्छी हवा आने-जाने का इंतजाम जरूर रखें ताकि धुएं से परेशानी न हो.

मच्छर भगाने की देसी जुगाड़ क्या है (Home Remedies To Repel Mosquitoes)

घर के आसपास पानी जमा न होने दें क्योंकि यहीं मच्छर सबसे ज्यादा पनपते हैं. खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं और रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. नीम के तेल में नारियल का तेल मिलाकर लगाने का तरीका भी कई लोग अपनाते हैं. इसके अलावा लेमनग्रास या सिट्रोनेला ऑयल वाला डिफ्यूजर भी कमरे में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर मच्छरों की संख्या ज्यादा है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टरों और स्वास्थ्य एजेंसियों की सलाह के मुताबिक सुरक्षित रिपेलेंट का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

मच्छरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि कई उपायों को साथ अपनाना है. साफ-सफाई, पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी, जाली और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित रिपेलेंट का इस्तेमाल करने से मच्छरों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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