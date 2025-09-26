विज्ञापन

बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए? हर्बल तेल और नारियल तेल में क्या फर्क है?

Hair oil: बालों की सेहत और चमक के लिए सिर्फ एक तेल ही नहीं, सही इस्तेमाल और संतुलन ज़रूरी है. नारियल और हर्बल तेल दोनों मिलकर आपके बालों को सुपर-हेल्दी और मजबूत बना सकते हैं.

बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए? हर्बल तेल और नारियल तेल में क्या फर्क है?
बालों में लगाए जाने वाले हर्बल तेल और नारियल तेल में क्या फर्क है? जानिए सही विकल्प

Herbal Oil vs Coconut Oil: बालों में तेल लगाते समय अक्सर यही सवाल मन में आता है हर्बल तेल लगाऊं या फिर नारियल तेल? घर की दादी-नानी हमेशा कहती हैं कि, नारियल तेल सबसे बेस्ट है, वहीं मार्केट में हर कोई हर्बल तेल की तारीफ करता है. बालों की सेहत, चमक और गिरावट रोकने के लिए सही तेल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है.

नारियल तेल के फायदे (balo me nariyal tel lagane ke fayde)

  • गहराई से पोषण: नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो बालों की जड़ें मजबूत करता है.
  • बालों का झड़ना कम करना: यह बालों की जड़ों तक पोषण पहुँचाकर उन्हें मजबूत बनाता है.
  • स्कैल्प को ठंडक और हाइड्रेशन: सूखे स्कैल्प और खुजली में राहत देता है.
  • सस्ती और आसानी से उपलब्ध: रोज़मर्रा में इस्तेमाल के लिए सबसे आसान विकल्प.
हर्बल तेल के फायदे (herbal hair oil ke fayde)

  • उपचारात्मक गुण: हर्बल तेल में नीम, भृंगराज, आंवला जैसे हर्ब्स होते हैं, जो बालों के झड़ने और डैंड्रफ में असरदार हैं.
  • बालों की लंबाई बढ़ाना: लंबे समय तक इस्तेमाल से बाल मजबूत और लंबे होते हैं.
  • तेज और चमकदार बाल: हर्बल extracts बालों की चमक और स्वास्थ्य बढ़ाते हैं.
  • एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल: स्कैल्प इंफेक्शन और खुजली से बचाव.

सही तेल कैसे चुनें (herbal oil vs coconut oil for hair)

  • रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए: नारियल तेल बेहतरीन है.
  • समस्याओं जैसे डैंड्रफ, झड़ते बाल: हर्बल तेल को प्राथमिकता दें.
  • मिक्स एंड मैच: हफ्ते में 2–3 बार हर्बल तेल + बाकी दिन नारियल तेल इस्तेमाल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

