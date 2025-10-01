विज्ञापन

हेयर कलर करने के बाद आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती, रखें इन बातों का ध्यान, नहीं उड़ेगा बालों का रंग

Hair color care tips: अगर आप चाहती हैं कि हेयर कलर लंबे समय तक टिके और बाल हमेशा शाइनी और स्मूद दिखें, तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. थोड़ा प्यार और सही देखभाल ही आपके बालों को देगी कलरफुल लाइफ.

Hair Color Care: क्या आपने भी हाल ही में बाल कलर करवाए हैं और अब सोच रहे हैं कि ये खूबसूरत रंग कितने दिन टिकेगा? अक्सर लोग हेयर कलर तो करवा लेते हैं, लेकिन उसकी सही देखभाल न होने से रंग कुछ ही हफ्तों में फीका पड़ जाता है और फिर बाल न सिर्फ बेजान लगते हैं, बल्कि रूखे और डैमेज भी हो जाते हैं. अगर आप चाहती हैं कि आपका हेयर कलर लंबे समय तक चमकदार और ट्रेंडी बना रहे, तो बस कुछ आसान सी आदतों को अपनाना होगा.

48 घंटे तक शैंपू करने से बचें (post hair care tips)

कलरिंग के तुरंत बाद अगर आप बाल धो लें तो कलर सही से सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम से कम दो दिन तक बालों को शैंपू न करें.

सल्फेट-फ्री शैम्पू और कंडीशनर चुनें (after hair coloring tips)

मार्केट में आजकल कई सल्फेट-फ्री प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं. ये आपके बालों से कलर को जल्दी नहीं हटाते और उन्हें हेल्दी और मॉइश्चराइज्ड बनाए रखते हैं.

गर्म पानी से दूरी बनाएं ( hair care tips at home)

बाल धोते समय हमेशा गुनगुना या ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें. गर्म पानी कलर को जल्दी फेड कर देता है.

कम शैंपू करें और ज्यादा केयर दें (sulfate free shampoo for colored hair)

सप्ताह में 2-3 बार ही शैंपू करें. बार-बार धोने से बालों का नैचुरल ऑयल और कलर दोनों ही जल्दी खत्म हो जाते हैं.

UV प्रोटेक्शन और हीट से बचाव जरूरी (hair care after coloring)

सूरज की धूप और स्ट्रेटनर-कर्लर जैसे टूल्स आपके हेयर कलर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. बाहर निकलने से पहले UV प्रोटेक्शन सीरम और हीट स्टाइलिंग से पहले हीट प्रोटेक्टेंट जरूर लगाएं.

हेयर मास्क और ऑयल मसाज से मिलेगी लाइफ (hair color fading solution)

हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क लगाएं और नारियल, आर्गन या ऑलिव ऑयल से मसाज करें. इससे बाल जड़ों से स्ट्रॉन्ग और ऊपर से शाइनी दिखेंगे.

डाइट पर भी डालें ध्यान (long lasting hair color hacks)

आपका खाना भी हेयर कलर को असर करता है. प्रोटीन और विटामिन्स से भरपूर डाइट लेने से बाल हेल्दी रहते हैं और रंग भी लंबे समय तक टिकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

