सरसों के तेल में क्या मिलाएं जिससे बाल लंबे हों? आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया Hair Growth का सालों पुराना नुस्खा

Hair Growth Remedy: आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, बाल लंबे करने के लिए आप सरसों के तेल में कुछ खास चीजें मिलाकर लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे ये चीजें किस तरह से हेयर ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती हैं.

सरसों के तेल में क्या मिलाकर बालों में लगाना चाहिए?

Hair Growth Remedy: लंबे बालों की चाहत हर कोई रखता है. बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद जो लगाने का काम करते हैं. अब, इसके लिए कुछ लोग महंगे-महंगे हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ कई तरह के घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बालों को बढ़ाने का एक नुस्खा बताया है. श्वेता शाह कहती हैं, बाल लंबे करने के लिए आप सरसों के तेल में कुछ खास चीजें मिलाकर लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे ये चीजें किस तरह से हेयर ग्रोथ को बढ़ावा दे सकती हैं. 

चाहिए होंगी ये चीजें 

इस तेल को तैयार करने के लिए आपको चाहिए-

  • 100 ml सरसों या तिल का तेल 
  • 1 चम्मच आंवला पाउडर 
  • 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर 
  • 1 चम्मच भृंगराज पाउडर
  • ½ कप गुड़हल के फूल (ताजे या सूखे)
  • 1 चम्मच मेथी दाना
  • 1 छोटा चम्मच काली मिर्च और 
  • 1 चम्मत रोजमेरी के पत्ते 
कैसे बनाएं तेल?
  • इन सब चीजों को तेल में डालकर 15–20 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें.
  • इसे रातभर ऐसे ही रहने दें ताकि सारी जड़ी-बूटियों का सार तेल में अच्छी तरह मिल जाए. 
  • अगले दिन तेल को छानकर किसी बोतल में भर लें.
कैसे और कब लगाएं?

न्यूट्रिशनिस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार बालों की जड़ों में इस तेल को लगाने की सलाह देती हैं. हल्के हाथों से मसाज करें ताकि खून का संचार बढ़े और तेल अंदर तक पहुंचे. 1–2 घंटे बाद बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लें.

कैसे मिलते हैं फायदे?
  • श्वेता शाह बताती हैं, आंवला बालों को मजबूत बनाता है और हेयर फॉल रोकता है.
  • ब्राह्मी तनाव कम कर सिर को ठंडक देती है, जिससे बालों की जड़ें हेल्दी रहती हैं.
  • भृंगराज को बालों का किंग कहा जाता है. यह बालों की ग्रोथ बढ़ाता है.
  • गुड़हल के फूल बालों को मुलायम और चमकदार बनाते हैं.
  • मेथी दाना भी बालों को झड़ने से बचाता है और डैंड्रफ कम करता है.
  • वहीं, काली मिर्च और रोजमेरी सिर की नसों को एक्टिव करती हैं और नए बाल उगने में मदद करती हैं.

इस तरह सरसों के तेल में ये चीजें मिलाकर लगाने से आपको हेयर ग्रोथ में मदद मिल सकती है. ऐसे में आप भी इस सालों पुराने नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं. हालांकि, बालों में इस तेल को लगाने से पहले स्कैल्प पर एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है. 

