रात को नहाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? रात को सोने से पहले नहाने के क्या फायदे होते हैं सच में

क्या हर रात नहाना सुरक्षित है? अगर आप हर सर्दी रात में नहाकर सोते हैं तो यहां जान लीज‍िए रात में नहाना फायदेमंद है या नुकसानदायक.

रात को नहाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? रात को सोने से पहले नहाने के क्या फायदे होते हैं सच में
रात में कितने बजे नहाना चाहिए?

Bathing At Night: अक्सर लोग दिन में नहाना पसंद करते हैं ताकि दिन की शुरुआत तरोताजा महसूस करते हुए हो. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात में सोने से पहले भी शावर लेते हैं या पूरा स्नान करते हैं. क्या आपने कभी रात में नहाने (Raat Me Nahane Ke Fayde) के फायदों के बारे में सोचा है? दिनभर की भागदौड़, धूल-मिट्टी और तनाव के बाद रात को नहाना न सिर्फ शरीर को राहत देता है. बल्कि दिमाग और स्किन दोनों के लिए वरदान साबित हो सकता है. आधुनिक लाइफस्टाइल में जहां आराम का वक्त निकालना मुश्किल होता जा रहा है, वहां सिर्फ 10 मिनट (Raat Me Kitni Der Nahayen) का नहाना भी आपको गहरी नींद, बेहतर स्किन और फ्रेश माइंड का तोहफा दे सकता है.

रात को नहाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?


सोने से पहले नहाने से कुछ लोगों में सर्दी-ज़ुकाम और अन्य इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण भी आपको हो सकते हैं. इसे संक्रमण के बढ़ते जोखिम से भी जोड़ा गया है, खासकर सामान्य सर्दी-ज़ुकाम जैसे श्वसन संक्रमणों वगैरह से. 

रात में क्यों नहाना चाहिए (Benefits Of Taking Bath At Night)

नींद लाने में मददगार

अगर आपको रात में नींद आने में मुश्किल होती है तो सोने से पहले नहाना चमत्कार कर सकता है. गुनगुने पानी से नहाने से शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है और नहाने के बाद धीरे-धीरे ठंडा होने पर दिमाग को रिलैक्स सिग्नल मिलता है. जिससे शरीर नींद के लिए तैयार होता है. यही कारण है कि एक्सपर्ट्स भी बेहतर नींद के लिए रात में नहाने की सलाह देते हैं.

स्ट्रेस और थकान से राहत

पूरे दिन की भागदौड़ के बाद शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं. ऐसे में रात को नहाना एक तरह से डिटॉक्स थेरेपी की तरह काम करता है. पानी की ठंडक या गर्माहट मसल्स को आराम देती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मानसिक तनाव कम महसूस होता है. कई लोग इसे ‘डे-एंड क्लीनसे' का नाम भी देते हैं. यानी दिनभर की थकान को धो डालना.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

रात को नहाने का सबसे बड़ा फायदा स्किन केयर के लिए है. दिनभर प्रदूषण, धूल और पसीने से भरी त्वचा को अगर सोने से पहले साफ न किया जाए, तो पोर्स बंद हो सकते हैं और पिंपल्स की समस्या बढ़ सकती है. रात में नहाने से स्किन को सांस लेने का मौका मिलता है और स्किन नैचुरली रिपेयर होती है. साथ ही बालों में जमा गंदगी भी निकल जाती है, जिससे स्कैल्प हेल्दी रहता है. इसलिए रात में नहाने को सिर्फ एक आदत नहीं. बल्कि सेहतमंद लाइफस्टाइल की ओर बढ़ने का छोटा सा कदम कहा जा सकता है.

