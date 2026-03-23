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इंस्टाग्राम, Facebook या यूट्यूब कौन सा ऐप कर रहा आपके दिमाग की बैटरी डाउन? हैप्पीनेस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Happiness Report 2026: ये ऐप्स यूजर्स के मन में तुलना, तनाव और अकेलेपन की भावना को बढ़ाते हैं. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर कौन-सा ऐप हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है और क्यों?

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इंस्टाग्राम, Facebook या यूट्यूब कौन सा ऐप कर रहा आपके दिमाग की बैटरी डाउन? हैप्पीनेस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
क्यों इंस्टाग्राम और एक्स मेंटल हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट करते हैं.

World Happiness Report 2026: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. सुबह उठते ही फोन चेक करना और रात को सोने से पहले स्क्रॉल करना अब आदत बन गई है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ऐप्स आपके दिमाग पर क्या असर डाल रहे हैं? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ के लिए व्हट्सऐप और फेसबुक से ज्यादा नुकसानदायक साबित हो रहे हैं. ये ऐप्स यूजर्स के मन में तुलना, तनाव और अकेलेपन की भावना को बढ़ाते हैं. इस रिपोर्ट ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर कौन-सा ऐप हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा थका देता है और क्यों?

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क्यों इंस्टाग्राम और एक्स ज्यादा खतरनाक माने गए?

रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टाग्राम और एक्स पर कंटेंट बहुत तेजी से बदलता है और लगातार अपडेट होता रहता है. इससे यूजर का ध्यान लंबे समय तक टिक नहीं पाता. इंस्टाग्राम पर लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, जिससे दूसरों में हीन भावना बढ़ती है. एक्स पर नेगेटिव न्यूज, ट्रोलिंग और बहस का माहौल ज्यादा रहता है. इस वजह से मानसिक थकान और चिंता बढ़ती है.

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WhatsApp और Facebook क्यों थोड़े बेहतर हैं?

  • WhatsApp और Facebook पर कम से कम इंटरैक्शन ज्यादा पर्सनल होता है.
  • WhatsApp पर आप अपने करीबी लोगों से बात करते हैं, जिससे जुड़ाव महसूस होता है.
  • Facebook पर भी आप फैमिली और फ्रेंड्स की अपडेट देखते हैं, जो भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं.

हालांकि इनका ज्यादा उपयोग भी नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन तुलना में ये कम हानिकारक माने गए हैं.

3. डूम-स्क्रॉलिंग का बढ़ता खतरा

इंस्टाग्राम और X पर यूजर्स अक्सर बिना रुके स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसे डूम-स्क्रॉलिंग कहा जाता है. इससे दिमाग लगातार नई जानकारी से ओवरलोड हो जाता है. नींद पर असर पड़ता है. फोकस और प्रोडक्टिविटी घटती है. यह आदत धीरे-धीरे मानसिक थकान और तनाव को बढ़ाती है.

4. तुलना और वैलिडेशन की चाह

इंस्टाग्राम खासकर लाइक्स और फॉलोअर्स पर बेस्ड प्लेटफॉर्म है. लोग अपनी पोस्ट की तुलना दूसरों से करते हैं. कम लाइक्स मिलने पर आत्मविश्वास घटता है. दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं. यह डिजिटल तुलना मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है.

कैसे बचें इस छुपे खतरे से?

  • रोज सोशल मीडिया का समय लिमिट करें (1-2 घंटे)
  • सोने से पहले फोन इस्तेमाल न करें
  • नेगेटिव कंटेंट से दूरी बनाएं
  • ऑफलाइन एक्टिविटी जैसे वॉक, किताब पढ़ना अपनाएं
  • छोटे-छोटे बदलाव मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं.

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 यह साफ बताता है कि हर सोशल मीडिया ऐप एक जैसा नहीं होता. इंस्टाग्राम और X जहां आपके दिमाग को ज्यादा थकाते हैं, वहीं व्हट्सऐप और फेसबुक बाकी ऐप्स की तुलना में बैलेंस अनुभव देते हैं.

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