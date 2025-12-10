Pair ki edi ke upar dard hona: आजकल गलत फुटवियर, लगातार खड़े रहना, वजन बढ़ना और लाइफस्टाइल की वजह से एड़ी में दर्द (Edi Me Dard Kyon Hota Hai) की समस्या बहुत आम हो गई है. खासकर महिलाएं, स्पोर्ट्स में एक्टिव लोग और ज्यादा वॉकिंग करने वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं. एड़ी का दर्द (Edi Ke Dard Ke Gharelu Nuskhe) चलना-फिरना तक मुश्किल कर सकता है. अगर आपको सुबह उठते ही एड़ी में चुभन जैसा दर्द होता है या लंबे समय तक चलने के बाद एड़ी में जलन महसूस होती है. तो ये संकेत है कि आपको अपने पैरों की केयर तुरंत शुरू करनी चाहिए.

एड़ी के दर्द के लिए कौन सा तेल सबसे अच्छा है? (Which oil is best for heel pain?)

एड़ी में दर्द और सूजन कम करने के लिए सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल तेल और लहसुन तेल सबसे अच्छे माने जाते हैं.

• तिल और सरसों के तेल में गर्म कपूर मिलाकर हल्की मालिश करनी चाहिए.

• सोने से पहले मालिश करें और पैर ढक कर रखें.

एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होने पर क्या करें? (What to do when heel pain becomes severe?)

• पैर को ऊंचाई पर रखकर आराम दें

• आइस पैक 10-15 मिनट लगाएं

• स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें

• नरम कुशन वाले जूते पहनें

• जरूरत पड़े तो पेन रिलीफ जेल लगाएं

क्या गर्म पानी एड़ी के दर्द के लिए अच्छा है? (Is hot water good for heel pain?)

गुनगुने पानी में नमक डालकर 15 मिनट पैरों को डुबोना फायदेमंद है.

ये सूजन कम करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है.

पैर की एड़ी के पीछे दर्द क्यों होता है? (Why does pain occur at the back of the heel?)

इसका सबसे बड़ा कारण है Achilles tendonitis, जो एड़ी के पीछे की नस में सूजन के कारण होता है. ये अक्सर अधिक दौड़ने, गलत साइज के जूते पहनने, वजन बढ़ने या अचानक एक्सरसाइज शुरू करने से होता है.

जब आपकी एड़ी के पिछले हिस्से में दर्द हो तो इसका क्या मतलब है? (What does it mean when the back of your heel hurts?)

• टिश्यू स्ट्रेन या टेंडन सूजन

• हड्डी में कैल्शियम जमा होना

एड़ी का दर्द जल्दी कैसे ठीक करें? (What is the fastest way to relieve heel pain?)

• 2-3 दिन आराम

• दिन में 2 बार बर्फ की सिंकाई

• ऑर्थोपेडिक सोल और सॉफ्ट चप्पल

• स्ट्रेचिंग, खासकर कैल्फ स्ट्रेच

किसकी कमी से एड़ी में दर्द होता है? (Which deficiency causes heel pain?)

• विटामिन D की कमी

• कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी

• यूरिक एसिड बढ़ना