सुबह उठते ही करें ये एक काम, BK Shivani ने बताया बदल जाएगी लाइफ

Good Morning Tips: हर कोई चाहता है कि उनका दिन शांति और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हो. हालांकि, जाने-अनजाने में सुबह उठते ही हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं, जिससे दिन की शुरुआत ही तनाव और उलझन से होती है. जैसे- सुबह उठते ही फोन उठा लेना और फिर सोशल मीडिया पर देर तक लगे रहना. अधिकतर मामलों में हमें गलत नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं, जिससे सुबह के समय ही दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाती है. अब, क्योंकि दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है. ऐसे में फिर आप दिनभर खुद को लो और तनाव में महसूस करते हैं.

फिर क्या करें?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में ब्रह्मकुमारी शिवानी दीदी कहती हैं, दिन की शुरुआत में ही हम अपनी एनर्जी गलत दिशा में खर्च कर देते हैं. जैसे ही आंखें खुलती हैं, हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं या दिमाग में काम की लिस्ट चलने लगती है. यही हमारी थकान, तनाव और चिड़चिड़ेपन की असली वजह है. आपका दिन वैसा ही होगा, जैसा आपका पहला विचार होगा. इसलिए सुबह का पहला काम बहुत सोच-समझकर करना चाहिए.

ब्रह्मकुमारी शिवानी कहती हैं, सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपने ईष्ट देव को याद करें और मन में 'गुड मॉर्निंग परमात्मा' बोलें. यह सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है.जिसको हम सबसे पहले याद करते हैं, उसकी वाइब्रेशन हमारे मन की स्थिति पर असर डालती है. सुबह-सुबह जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो हम उनकी वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं. इससे मन स्थिर, शांत और सकारात्मक रहता है.

इसके बाद कुछ सकारात्मक संकल्प दोहराने चाहिए, जैसे –

मैं शांत आत्मा हूं.

मैं शक्तिशाली हूं.

मैं स्थिर और एकाग्र आत्मा हूं.

मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना है.

मेरा शरीर स्वस्थ है.

मेरा परिवार एकजुट और प्यार भरा है.

आज सारा दिन मैं परमात्मा का साधन हूं, जो सबको सुख और शांति देगा.

BK Shivani कहती हैं कि इन वाक्यों को सिर्फ बोलें नहीं, महसूस करें. आंखें बंद करें और खुद को एक शांत आत्मा के रूप में विजुअलाइज करें. यही पांच मिनट आपके पूरे दिन का मूड सेट कर देंगे. धीरे-धीरे यह अभ्यास आपकी आदत बन जाएगा. आप खुद को हल्का, शांत और खुश महसूस करेंगे. यही छोटी-सी सुबह की शुरुआत आपकी जिंदगी को संतुलित, सकारात्मक और सफल बना सकती है.

