चांदी की पायल से कालापन कैसे दूर करें? Karwa Chauth से पहले इस घरेलू नुस्खे से चमका लें Silver Jewellery

How to clean Silver Jewellery: करवा चौथ के त्योहार में अब बस एक दिन बाकी है. इस साल ये पर्व शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा. ऐसे में महिलाओं ने तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं. गौरतलब है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं खूब सजती सवरती हैं. खासकर करवा चौथ पर महिलाएं चांदी की पायल और बिछिया जरूर पहनती हैं. अगर आप भी ऐसा करने वाली हैं लेकिन आपकी चांदी की ज्वेलरी रखे-रखे काली पड़ गई है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद आसान घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए अपनी चांदी की चीजों को मिनटों में चमका सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे-

चाहिए होंगी ये चीजें

2 चम्मच चाय की पत्ती

थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड या ड्राई डिटर्जेंट

नींबू का रस और नींबू के छिलके

थोड़ा सा सिल्वर फॉइल (एल्युमिनियम फॉइल)

टूथ पाउडर (दंत मंजन)

ब्रश और साफ सूखा कपड़ा

सबसे पहले एक बर्तन में खूब सारा पानी गैस पर उबलने रखें.

जब पानी गर्म हो जाए, तो उसमें चाय की पत्ती, थोड़ा डिशवॉश, नींबू का रस और छिलके डालें.

इसमें एक छोटा टुकड़ा एल्युमिनियम फॉइल का डाल दें. इससे ज्वेलरी की चमक जल्दी लौट आती है.

अब अपनी पायल, बिछिया या दूसरी चांदी की चीजें इसमें डालकर 5 मिनट तक उबलने दें.

ठंडा होने पर चीजें निकालें और नींबू के छिलके से हल्के हाथों रगड़ें.

अब, सारी ज्वेलरी पर कॉलगेट पाउडर लगाकर ब्रश या हाथ से रगड़ें. यह स्टेप आपकी चीजों को नई जैसी चमकदे देगा.

आखिर में साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लें और अच्छी तरह सुखा लें.

बस इतना करते ही आपकी चांदी की ज्वेलरी में नई जैसी चमक लौट आएगी. वहीं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी चांदी की ज्वेलरी लंबे समय तक चमकदार बनी रहे, तो उसे हमेशा पॉलीथिन या एयरटाइट डिब्बेमें रखें. हवा लगने से चांदी काली पड़ जाती है.