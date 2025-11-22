रोज च्युइंग गम चबाने से क्या होता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया आपके शरीर पर कैसा असर करती है 1 रुपये की Chewing Gum

Chewing Gum Benefits: कई लोगों को हर समय च्युइंग गम चबाने की आदत होती है. अब, कुछ लोग इस आदत को सही मानते हैं, तो कुछ गलत. खासकर लोग वर्कआउट के दौरान च्युइंग गम चबाते रहते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं च्युइंग गम चबाना कितना सही है, वर्कआउट के समय च्युइंग गम चबानी चाहिए या नहीं और इससे आपकी बॉडी पर कैसा असर होता है.

सुबह के समय पेट में गैस क्यों बनती है? डॉक्टर ने बताया सुबह-सुबह पेट में गैस बने तो क्या करें

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट हीरव मेहता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, सिर्फ 1 रुपये की च्युइंग गम आपके फोकस, स्ट्रेस लेवल और वर्कआउट क्वॉलिटी पर बेहद पॉजिटिव असर डाल सकती है.

न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, जब हम च्युइंग गम चबाते हैं, तो हमारे ब्रेन को लगता है कि हम रिलैक्स मोड या खाने के मोड में हैं. यह छोटी-सी एक्टिविटी स्ट्रेस हॉर्मोन को कम करती है और फोकस हॉर्मोन यानी अच्छे मूड वाले केमिकल्स को बढ़ाती है. इसलिए लंबे वर्कआउट भी आसान लगने लगते हैं. कई लोग बताते हैं कि गम चबाने से उनकी एंग्जाइटी भी थोड़ी कम महसूस होती है.

वर्कआउट के दौरान कभी-कभी अचानक भूख या कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होने लगती है. गम चबाने से मुंह व्यस्त रहता है, जिससे ऐसी रैंडम क्रेविंग काफी कम हो जाती हैं. इससे आप वर्कआउट में ध्यान लगाए रखते हैं और बीच-बीच में अनहेल्दी चीजें खाने से बच जाते हैं.

लंबे समय तक ट्रेनिंग करते समय कई लोगों का मुंह सूखने लगता है. बार-बार पानी पीने का मन भी नहीं करता या पानी पीने से पेट में भारीपन होने लगता है. ऐसे में च्युइंग गम लार बनाते रहने में मदद करती है, जिससे माउथ ड्राईनेस कम हो जाती है और वर्कआउट के दौरान असहजता नहीं होती.

इन सब से अलग च्युइंग गम आपको अलर्ट रखती है, जिससे लेजीनेस या सुस्ती कम होती है.

च्युइंग गम खाना यकीनन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, अगर आप रोजाना गम चबाते हैं, तो शुगर-फ्री च्युइंग गम बेहतर विकल्प है, ताकि दांतों पर शुगर का असर न पड़े. साथ ही, ज्यादा देर तक लगातार गम न चबाएं, ऐसा करने से जबड़े की मसल पर स्ट्रेन हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.