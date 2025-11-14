30 दिन तक गाजर का जूस पीने से क्या होता है? डॉक्टर ने बताया सर्दियों में क्यों खानी चाहिए गाजर

Benefits of Carrots and How To Add Them to Your Diet: सर्दियों के मौसम में बाजार में कई पोष्टिक सब्जियां नजर आना शुरू हो जाती हैं. इन्हीं सब्जियों में से एक है गाजर. गाजर को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं सर्दियों में रोज गाजर खाने या गाजर का जूस बनाकर पीने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर मशहूर अमेरिकी डॉक्टर एरिक बर्ग ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, अगर आप लगातार 30 दिनों तक नियमित रूप से गाजर खाते हैं या गाजर का जूस पीते हैं, तो आपको अपने शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. जैसे-

गाजर में खूब सारा फाइबर होता है. यह फाइबर हमारे पाचन सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है. फाइबर आंतों को साफ रखता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है. खासकर अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, तो गाजर आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है.

डॉक्टर बर्ग के मुताबिक, गाजर में बीटा-कैरेटीन नाम का पोषक तत्व होता है, जो शरीर में विटामिन-A में बदलता है. विटामिन-A आंखों के लिए जरूरी है. ऐसे में रोज गाजर खाने या उसका जूस पीने से ड्राई आईज या रात में कम दिखना जैसी समस्याओं में मदद मिल सकती है.

गाजर में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे बॉडी सेल्स हेल्दी रहती हैं. एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री-रैडिकल्स से बचाते हैं, जिससे उम्र बढ़ने के लक्षण भी देर से नजर आते हैं.

डॉक्टर बर्ग बताते हैं, 30 दिन तक रोजाना गाजर का जूस पीने से त्वचा में भी एक नेचुरल चमक आती है. विटामिन-A और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की मरम्मत करने में मदद करते हैं, जिससे पिंपल, ड्राईनेस और स्किन पर दाग-धब्बे कम नजर आते हैं.

इन सब से अलग गाजर में मिलने वाले विटामिन-A, विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं. इससे आपको बार-बार सर्दी-जुकाम जैसी परेशानी नहीं होती हैं.

गाजर का जूस रोज पीना फायदेमंद है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में ही पिएं. गाजर में नेचुरल शुगर होती है, जिसकी ज्यादा मात्रा आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है.

इन सब से अलग अगर आपको डायबिटीज है, तो जूस की जगह साबुत गाजर का सेवन करें, साथ ही एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.