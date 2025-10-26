What Petticoat Called In Hindi: फैशन की दुनिया में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, जो भले ही दिखाई न दें. लेकिन पूरे लुक को परफेक्ट बनाते हैं. ऐसा ही एक परिधान है पेटीकोट (Petticoat Kaise Pahante Hain). साड़ी पहनने वाली हर महिला के लिए ये जरूरी होता है. लेकिन अक्सर लोग इसका सही मतलब और अंग्रेजी नाम नहीं जानते. चलिए जानते हैं कि आखिर पेटीकोट (Petticoat Kyon Pahante Hain) का हिंदी में क्या अर्थ है और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है.

हिंदी और अंग्रेजी में पेटीकोट को क्या कहते हैं? (Petticoat In Hindi And English)

पेटीकोट महिलाओं का एक पारंपरिक अंतरवस्त्र या भीतरी परिधान है. जिसे साड़ी या लहंगे के नीचे पहना जाता है. ये एक लंबी स्कर्ट की तरह होता है, जो कमर से लेकर पैरों तक फैला होता है. पेटीकोट का मुख्य उद्देश्य साड़ी को सही पकड़ और सपोर्ट देना है, ताकि वह सुंदर तरीके से लिपट सके और शरीर ढका रहे.

पुराने समय में पेटीकोट अधिकतर कॉटन के बनाए जाते थे. लेकिन आजकल ये साटन, सिल्क, नेट या शिमरी फैब्रिक में भी मिलने लगे हैं. डिजाइन के मामले में भी अब काफी वैरायटी आ चुकी है. जिसमें स्लिम फिट, मेरमेड स्टाइल और फ्लेयर्ड पेटीकोट आज के फैशन ट्रेंड में शामिल हैं.

अंग्रेजी में पेटीकोट को Petticoat ही कहा जाता है. हालांकि, वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल में इसे कभी कभी Underskirt या Under Slip भी कहा जाता है. ब्रिटिश इंग्लिश में Petticoat शब्द अब थोड़ा पुराना माना जाता है. जबकि अमेरिकन इंग्लिश में Slip या Underskirt शब्द ज्यादा आम हैं.

साड़ी पहनने के संदर्भ में जब हम पेटीकोट कहते हैं. तो उसका मतलब खास तौर पर उस अंदर पहने जाने वाले कपड़े से होता है. जो साड़ी को सहारा देता है और लुक को ग्रेसफुल बनाता है.

आज भी पेटीकोट भारतीय परिधानों का अहम हिस्सा है. साड़ी की फॉल और प्लेट्स को सुंदर दिखाने में इसका बड़ा रोल होता है. कई बार पेटीकोट का कलर भी खास महत्व रखता है. जैसे हल्की साड़ी के साथ मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट पेटीकोट पहनने से लुक और भी आकर्षक लगता है. इसलिए अगली बार जब आप साड़ी पहनें. तो, अपने पेटीकोट को भी फैशन स्टाइल का हिस्सा समझें, क्योंकि ये छिपकर भी आपके पूरे लुक को खूबसूरत बना देता है.