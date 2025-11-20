Besan wala doodh peene ke fayde : दिनभर की भाग-दौड़, बाहर की धूल-मिट्टी और मौसम का तेजी से बदलना...इन सबके बीच गला खराब होना, हल्का इंफेक्शन पकड़ लेना या फिर शरीर में लगातार थकान बने रहना आम बात है. अगर आप भी ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहे हैं तो डॉक्टर सुभाष गोयल का बताया हुआ यह बेसन वाला टेस्टी दूध एक बार जरूर ट्राई कीजिए. रबड़ी जैसा गाढ़ा स्वाद, ऊपर से शरीर को तुरंत आराम देने वाला असर, पीते ही मज़ा आ जाएगा और गले की खराश से लेकर थकान तक कई दिक्कतों में राहत मिलने लगेगी. यह आसान-सी पेटेंट स्टाइल रेसिपी न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि हेल्थ के लिए छोटी-सी बड़ी मददगार भी साबित होती है.

कौन से विटामिन की कमी से आंखों में ज्यादा कीचड़ आता है? डॉक्टर से जानें आंखों में सफेद कीचड़ क्यों आता है

बेसन का दूध क्या है और क्यों है इतना खास

बेसन का दूध बेसन (चना का आटा) और दूध का मिश्रण है. इसे ताजे दूध या प्लांट-बेस्ड दूध से बनाया जा सकता है. यह हल्का, क्रीमी और स्वाद में जबरदस्त होता है. इसे मिनटों में तैयार किया जा सकता है. सुबह, शाम या वर्कआउट के बाद पीने की सलाह दी जाती है. यह काफी हेल्दी और पौष्टिक होता है.

क्या बेसन का दूध खांसी के लिए अच्छा है?



आपको बता दें क‍ि बेसन का शीरा एक सरल और स्वादिष्ट पारंपरिक घरेलू उपाय है, जो सभी उम्र के लोगों के लिए खांसी और सर्दी से राहत दिलाने में बेहद कारगर है. मौसम बदलने पर या फ्लू के शुरुआती लक्षणों अगर द‍िखाई दें तो आप शीरा या फ‍िर दूध में बेसन डालकर अच्‍छे से पकाकर पी लें. सच तो ये है क‍ि पूरा कंप्‍लीट आहार है.यह आपको सर्दी से बचाता है और आपके शरीर को गर्म भी रखता है.

बेसन वाले दूध के फायदे | How to make besan milk at home

1. पेट हल्का और साफ रहेगा

बेसन में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पेट को साफ रखने और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाती है. दूध के साथ मिलने पर यह हल्का और आसानी से पचने वाला बन जाता है. सुबह ब्रेकफास्ट के साथ बेसन का दूध पीना पाचन के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

2. हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद

दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. जब इसे बेसन के प्रोटीन के साथ मिलाया जाता है, तो हड्डियों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है. इसे किसी भी उम्र के लोग पी सकते हैं.

3. ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार

बेसन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. जिससे यह ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाने का काम नहीं करता है. इसलिए डायबिटीज मरीजों के लिए भी सेफ और हेल्दी ऑप्शन माना जाता है. अगर आप ब्लड शुगर कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो सुबह या शाम के समय ले सकते हैं.

4. वजन कंट्रोल करने में हेल्प

बेसन में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और अनचाहे स्नैक्स यानी ओवरईटिंग की इच्छा कम हो जाती है. रात में हल्का खाना खाने के बाद बेसन का दूध पीने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

5. स्किन और बालों के लिए बूस्टर

बेसन और दूध के मिश्रण में विटामिन B, प्रोटीन और आयरन होता है. यह त्वचा को नमी देता है, बालों को मजबूत बनाता है और आपको अंदर से हेल्दी रखता है. आप चाहें तो इसमें हल्दी और शहद भी मिलाकर और ज्यादा खूबसूरती बढ़ा सकते हैं.

बेसन का दूध बनाने का आसान तरीका | Easy way to make gram flour milk

सामग्री

2 बड़े चम्मच बेसन

1 कप दूध

1 चुटकी हल्दी

1 छोटा चम्मच शहद या गुड़

ड्राई फ्रूट्स कटे हुए

बनाने की विधि

सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा लगभग आधा से एक चम्मच घी लें.

उसके बाद पैन में बेसन डालकर हल्का भून लें.

धीरे-धीरे दूध डालें और अच्छे से मिलाएं ताकि गुठलियां न बनें. थोड़ी सी हल्दी मिलाएं.

5 मिनट तक उबालें.

स्वाद के अनुसार शहद या गुड़ डालें.

शहद उबालने के बाद डालें, ताकि पोषक तत्व बरकरार रहें.

अगर आपको डायबिटीज है तो शहद डालकर पिएं. शहर कभी भी शुगर नहीं बढ़ाता.

बेसन वाला दूध पीते समय इन बातों का रखें ख्याल | Keep these things in mind while drinking gram flour milk