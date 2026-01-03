Weight Loss Morning Habits: सुबह उठकर करें ये 5 काम, फैट लॉस कोच ने बताया जल्दी होगा वजन कम

Weight Loss Morning Habits: आजकल की तनाव भरी जिंदगी में वजन बढ़ने की समस्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है. वेट लॉस के लिए कई लोग हैवी जिम वर्कआउट शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग अपनी डाइट ही कम कर देते हैं. लेकिन कभी-कभी इसका भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है. क्या आप जानते हैं अगर सुबह की आदतों में कुछ बदलाव किया जाए तो आप काफी जल्दी अपना वेट लॉस कर सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसे 5 काम बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप रोज सुबह कर लेते हैं तो काफी जल्दी वजन घटाया जा सकता है. इसकी जानकारी मेटाबोलिक फैट लॉस कोच टेगन मिशेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. नींबू पानी से करें दिन की शुरुआत

फैट लॉस कोच के अनुसार वेट लॉस करने के लिए दिन की शुरुआत नींबू पानी या एप्पल साइडर विनेगर (ACV) पानी से करनी चाहिए. इससे पाचन तंत्र एक्टिव होता है और पेट साफ रहता है. साथ ही यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, ब्लोटिंग कम करता है और लिवर डिटॉक्स में मदद करता है. इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी यह काफी मददगार साबित होता है.

सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर धूप जरूर लें. फैट लॉस कोच के अनुसार धूप लेने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, सेरोटोनिन बढ़ता है और कॉर्टिसोल का लेवल बैलेंस रहता है जिससे फैट स्टोरेज कम होता है. इसके अलावा स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने के लिए धूप लेना बहुत जरूरी होता है.

आपका शरीर रातभर 6-8 घंटे तक बिल्कुल स्थिर रहता है, इसलिए सुबह उठते ही इसे मूवमेंट दें. इसके लिए आप सुबह-सुबह योगा और हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. इससे ब्लड सर्कुलेशन और पाचन बेहतर होता है. साथ ही तनाव और फैट को कम करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है.

अगर आप दिन की शुरुआत कॉफी या चाय पीकर करते हैं, तो यह आदत बदलने की जरूरत है. ऐसे में आप वेट लॉस के लिए हाई प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट करें. इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है.

वजन घटाना सिर्फ खाने-पीने या एक्सरसाइज पर निर्भर नहीं करता. इसके लिए स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी होता है. जानकारी के लिए बता दें कि, तनाव कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा देता है, जिससे शरीर पेट की चर्बी को जमा करने लगता है. इसी वजह से सुबह की शुरुआत शांति और सकारात्मकता के साथ करनी चाहिए. इसके लिए आप रोजाना मेडिटेशन करने की आदत जरूर डालें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.