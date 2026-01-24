क्यों पेड़ों पर झूलते हुए रील बनाती है ये लड़की, क्या है पेड़ों की रानी की कहानी

Pedho Ki Rani: पेड़-पौधों के बिना हमारा जीवन ना के बराबर हैं. इनके फायदों के बारे में बात करें तो वो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी. हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देना हो या फिर हमारे खाने के लिए खाना इस तरह की हमारी जिंदगी के लिए कई जरूरी चीजें हमको पेड़ों से ही मिलती है. लेकिन आज के समय में लोग अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों को काट देते हैं. बड़े-बड़े जंगलों को काटकर वहां पर कंकरीट की इमारतें खड़ी कर दी जा रही हैं. जो हमे लग्ज्यूरिस लाइफ तो दे रही हैं लेकिन इसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है. बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया में पेड़ों की रानी के नाम से एक लड़की बहुत फेमस हो रही है. वो पेड़ों पर चढ़कर रील बनाती हैं. उनकी ये रीलें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई हैं. आइए पहले देखते हैं वीडियो-

इस वीडियों में वो लाल रंग की साड़ी पहनें पेड़ की टहनी पर बैठी हुई हैं और बोल रही है. "मैं हूँ पेड़ों की रानी और इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी मेरी कहानी. सेनापति जाके राज्य में घोषणा कर दो की पेड़ो की सिर्फ एक ही रानी महारानी है, और ना तो पेड़ों का कोई राजा बाजा है और ना ही कोई राजकुमार और ना ही कोई राजकुमारी. क्योंकि कोई भी ऐसे लीर फकीर आकर पेड़ों पर अपना हक नहीं बता सकता. इन पर सिर्फ मेरा राज है इनकी सुरक्षा करने का दायित्व सिर्फ मेरा है और किसी ने भी मजाक में भी ये सोचा की मैं हूँ पेड़ों का राजा या मैं हूँ जो भी है तो उनको भी मैं खत्म कर दूँगी. प्रेम सिर्फ एक होता है और वो हूँ मैं मिस पूजा. मेरा काम है पेड़ों की रक्षा करना. और जिन लोगों ने पेड़ों को नुकसान पहुँचाया है उनको खत्म कर दूंगी.

कौन है ये पेड़ों की रानी

पेड़ों की रानी के नाम से फेमस इस लड़की का नाम पूजा है और वो चम्बा हिमाचल प्रदेश से हैं.

क्यों बनाती हैं ऐसी रील

उन्होंने बताया कि आजकल कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे नेचर को कितनी समस्याएं हैं. बात करें दिल्ली की तो यहां पर प्रदूषण लोगों की जान तक छीन रहा है. ये सब देखने के बाद ही उन्होंने सोचा कि वो लोगों को मैसेज दें कि कैसे ये नेचर, पेड़-पौधे हमारे लिए जरूरी हैं. लोग इससे अवेयर हों और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आगे आएं. पूजा ने बताया कि पहले उन्होंने लोगों को सिंपल तरीके से समझाया लेकिन इसका कुछ खासा असर दिखा नहीं. इसके बाद उनके पास रील बनाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का आइडिया आया.

रील बनाने के लिए वो पेड़ों पर चढ़ीं और उन्होंने रील बनाई जो खूब वायरल हो गई जिसके बाद उनको समझ आया कि लोगों को इस तरह की अपना मैसेज दूसरों को देना होगा.

नेचर का भी है सपोर्ट

पूजा ने बताया कि उनके पेड़ों पर चढ़कर रील बनाना काफी खतरा भरा रहता है. लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं की टहनी कब टूटेगी या कुछ तो. उसने बताया कि प्रकृति भी उसे सपोर्ट कर रही है. वो जिस पेड़ पर वीडियो बनाती हैं वो बहुत कच्चा वृक्ष होता है लेकिन फिर वो टूटता नहीं है. उन्होंने बताया कि माँ की भी मुझ पर कृपा है इसलिए मैं ये मैसेज कंटिन्यू रखना चाहती हूँ ताकि लोग समझे और नेचर को बचाए.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात