वजन करना है कम तो इस टाइम के बाद न करें डिनर, फास्ट होगा Weight loss

Fast weight loss tips : वेट लॉस जर्नी (weight loss journey) में भोजन करने का समय बहुत मायने रखता है. कई बार लोग खूब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन सही समय पर नाश्ता, लंच और डिनर नहीं करते हैं जिसके कारण बढ़े वजन को कंट्रोल करना मुश्किल होता है. ऐसे में आज हम आपको यहां पर तेजी से शरीर की चर्बी गलाने (how to burn fat) के लिए खाने का सही समय क्या है बताने जा रहे हैं, ताकि आप हेल्दी वेट मेंटेन कर सकें...

वजन कम करने के लिए कब करें डिनर - When to have dinner to lose weight

अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो फिर अंधेरा होने से पहले डिनर कर लीजिए. क्योंकि अंधेरा होने के बाद शरीर में इंसुलिन प्रतिरोधी तेज हो जाती है. इससे मेटाबोलिक संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं.

वहीं, आप 5 बजे की बजाय रात 9 बजे खाना खाएंगे तो शरीर में चर्बी ज्यादा तेजी से जमा होगी. यह आपके अग्नाशाय की प्रोसेस भी स्लो कर देती है. इससे शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है.

देर रात खाना खाने से पाचन तंत्र को ठीक से आराम नहीं मिलता है, जिससे एसिडिटी, गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

इसके अलावा देर रात खाना खाने से नींद में खलल पड़ सकती है, क्योंकि पाचन क्रिया रात में धीमी हो जाती है. जिससे सोने में परेशानी होती है.

वहीं, देर रात खाना खाने से ब्रेन के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इससे एकाग्रता और मेमोरी पर असर पड़ सकता है.

डिनर के बाद, आपको कुछ चीजें करनी चाहिए: what to do after dinner

पानी पीने से आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है.

आपको वजन कम करने में भी मदद मिलती है.

नींद लेने से आपके शरीर को आराम मिलता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.