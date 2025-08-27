Pubic Hair Removal Time and Right Way: आजकल लोग अपनी पर्सनल हाइजीन यानी निजी सफाई को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सजग हो गए हैं. नहाने से लेकर बॉडी के हर हिस्से की सफाई को गंभीरता से लेने लगे हैं. इसी में एक जरूरी बात आती है, प्राइवेट पार्ट (Pubic Hair Kyon Hote Hain) की साफ सफाई, खासकर यहां मौजूद प्यूबिक हेयर (Pubic Hair Kaise Hatayen) की. असल में इन बालों का एक अपना काम होता है. ये शरीर को बैक्टीरिया, गंदगी और कई तरह के इंफेक्शन से बचाते हैं. लेकिन जब ये बाल ज्यादा बढ़ जाते हैं या उनमें गंदगी जम जाती है, तो फिर खुजली, जलन या इंफेक्शन जैसी परेशानियां हो सकती हैं. इसलिए इनकी सफाई भी उतनी ही जरूरी है. जितनी शरीर के बाकी हिस्सों की.

रोटी में घी लगाकर खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ये हैं वह 6 बीमार‍ियां जो 99% लोग जानते ही नहीं

कितने समय पर करें सफाई? (Right Time to Remove Pubic Hair)



प्यूबिक हेयर कितनी बार हटाने चाहिए. इसका कोई तय नियम नहीं है. ये पूरी तरह से आपकी पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है. कोई हर हफ्ते सफाई करता है तो कोई महीनों तक ऐसे ही रहने देता है. लेकिन ध्यान रहे, बार बार बाल हटाना भी ठीक नहीं है. हर हफ्ते या बार बार बाल हटाने से स्किन पर कट लग सकते हैं. जलन हो सकती है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को समझें और तभी तय करें कि बाल कब साफ करने हैं. एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि महीने में एक बार या जब जरूरत महसूस हो.

बाल हटाने के तरीके (Right Way To Remove Pubic Hair)



अब बात आती है कि प्राइवेट पार्ट के बाल हटाएं तो कैसे? इसके लिए आमतौर पर तीन तरीके अपनाए जाते हैं – शेविंग, वैक्सिंग और हेयर रिमूवल क्रीम.

1. शेविंग (ब्लेड से बाल काटना)

ये सबसे आसान और आम तरीका है. आप इसे घर पर ही कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि इस्तेमाल करने वाला रेजर साफ हो और हल्के हाथ से चलाएं. शेविंग करते वक्त कोई कट न लगे. इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है.

2. वैक्सिंग (वैक्स से बाल हटाना)

ये तरीका थोड़ा दर्द भरा होता है. क्योंकि इसमें बाल जड़ से निकलते हैं. इसका फायदा ये है कि फिर लंबे समय तक बाल नहीं उगते. लेकिन बहुत से लोगों को इसके बाद स्किन में जलन, रैशेज या फोड़े-फुंसी जैसी दिक्कत हो सकती है. इसलिए बहुत सोच समझकर ही ये तरीका अपनाएं.

3. हेयर रिमूवल क्रीम

ये एक पेनलेस तरीका है, लेकिन इसमें केमिकल्स होते हैं. इससे कुछ लोगों की स्किन पर एलर्जी, जलन या खुजली हो सकती है. इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें. यानी थोड़ी सी क्रीम स्किन के एक छोटे हिस्से पर लगाकर देखें कि रिएक्शन तो नहीं हो रहा.

क्या बाल हटाना जरूरी है?



डॉ. सोनाली गुप्ता, सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट, (एक्‍स -फोर्टिस हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा) ने, जो मेडिकल फील्ड में काफी अनुभव रखती हैं वह कहती है क‍ि प्राइवेट पार्ट के बाल हटाना पूरी तरह से आपकी पसंद और सुविधा पर निर्भर करता है. कुछ लोग सफाई और हाइजीन के लिहाज से इसे जरूरी मानते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें नेचुरल रूप में ही रहने देना पसंद करते हैं.

अगर बालों से आपको दुर्गंध, जलन या स्किन में दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप उन्हें ट्रिम या हटाने का विकल्प चुन सकते हैं. लेकिन अगर कोई स्किन इंफेक्शन या बीमारी है, तो बाल हटाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.