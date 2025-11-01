इस साल तुलसी विवाह बनाएं खास, घर की तुलसी माता को पारंपरिक पोशाक से कुछ इस तरह सजाएं

Tulsi Vivah Traditional Poshak: हर साल कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी का दिन बहुत खास माना जाता है. इसी दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं और मां तुलसी के साथ उनका विवाह (Tulsi Vivah) संपन्न होता है. इस साल तुलसी विवाह 2 नवंबर, रविवार को मनाया जाएगा. यह दिन भक्ति और सौंदर्य दोनों का संगम होता है. इस दिन महिलाएं अपने घर की तुलसी माता (Goddess Tulsi) को दुल्हन की तरह सजाती हैं. उन्हें नई पोशाक पहनाती हैं और पारंपरिक विधि से उनका विवाह रचाया जाता है. ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आप इस तुलसी विवाह तुलसी माता को दुल्हन की तरह कैसे सजा सकते हैं.

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व (Importance Of Tulsi Vivah)

तुलसी विवाह केवल पूजा नहीं, ये प्रेम और आस्था का प्रतीक है. मान्यता है कि भगवान विष्णु ने मां तुलसी को वचन दिया था कि हर साल एकादशी के दिन वो उनसे विवाह करेंगे. इस परंपरा को निभाते हुए भक्त बड़ी श्रद्धा से इस दिन तुलसी विवाह मनाते हैं.

तुलसी माता के लिए सुंदर पोशाकें ( Beautiful Poshak For Tulsi Mata)

लाल रंग शुभता और मंगल का प्रतीक है. गोल्डन डॉट्स और लेस बॉर्डर वाली पोशाक तुलसी माता को पारंपरिक और रॉयल लुक देती है. इसे तैयार करते समय तीन या चार परतों वाली फ्रिल बनाएं ताकि पोशाक का घेर अधिक आकर्षक लगे.

ये डिजाइन उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ी भारी और पारंपरिक स्टाइल पसंद है. इसमें गोल्डन बॉर्डर और पारंपरिक काम किया गया है, जो तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता को एकदम दुल्हन जैसा लुक देता है.

यह हल्की, रंगीन और त्योहार जैसी पोशाक तुलसी माता को नई चमक देती है. अगर आप आधुनिक और पारंपरिक लुक का मेल चाहती हैं तो यह पोशाक बिल्कुल सही है.

तुलसी विवाह की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है तुलसी माता का श्रृंगार. इस दिन तुलसी माता को लाल, पीले या गुलाबी रंग की पोशाक पहनाई जाती है. कुछ लोग पारंपरिक जरी बॉर्डर वाली ड्रेस चुनते हैं. जबकि कई लोग हल्की नेट या ऑर्गेंजा की फ्रिल पोशाक तैयार करते हैं. सुनहरी लेस, मोती और घूंघट से सजी तुलसी माता दुल्हन जैसी लगती हैं.

अगर आप चाहें तो तुलसी माता की पोशाक घर पर भी बना सकते हैं. इसके लिए थोड़ा हल्का कपड़ा लें. किनारों पर गोटा या बॉर्डर लगाएं और ऊपर की तरफ पतली लेस जोड़ दें. फ्रिल का थोड़ा ज्यादा घेर दें ताकि पोशाक घेर वाली दिखे. चाहें तो एक छोटी ओढ़नी भी बना सकते हैं. तुलसी चौरे पर यह सजावट बहुत सुंदर लगती है.