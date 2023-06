पानी देने के बाद भी सूख जाता है तुलसी का पौधा तो हो सकते हैं ये 5 बड़े कारण, पहचानें और ऐसे रखें हरा भरा

Why tulsi leaves drying : हम आपको बताते हैं पांच ऐसे कारण जो तुलसी के पौधे को प्रभावित कर सकते हैं.

Why Tulsi Plant Dry So Soon: तुलसी हमारे घर की शोभा बढ़ाती है और हर घर में तुलसी (Tulsi) का पौधा जरूर होना चाहिए. ना सिर्फ इसका धार्मिक महत्व (Religious Importance) है, बल्कि ये औषधि (Medicine) के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि तुलसी का पौधा सही वातावरण (Appropriate Environmeny) नहीं मिलने के कारण सूख जाता है या बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो हम आपको बताते हैं पांच ऐसे कारण जो तुलसी के पौधे को प्रभावित कर सकते हैं.