Thin face: बिना मेकअप के ये 4 आसान हैक्स आपके मोटे चेहरे को दिखाएंगे पतला, जानिए कैसे

Life hacks: मोटे चेहरे को पतला दिखाने के हैं बेहद आसान तरीके

खास बातें लंबी इयररिंग्स पहनें

आईलाइनर का लें सहारा

मिड हाई पोनीटेल

How to get thin face without makeup: आजकल लड़कियां अपने चेहरे के शेप को लेकर बहुत परेशान रहती हैं. उनका चेहरा बहुत मोटा न दिखे इसके लिए वह कुछ मेकअप टेक्निक (makeup technique) अपनाती हैं, जैसे कॉन्ट्यूरिंग. यह तरीका फेस को शार्प लुक (sharp look) देने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन आप पूरा दिन अपने चेहरे पर कॉन्ट्यूरिंग (face contouring) किए तो नहीं घूम सकती हैं, ऐसे में कुछ आसान हैक्स (thin face hacks) अपनाएं जिससे आपको हैवी मेकअप की झंझट से छुटकारा मिल सके. तो चलिए जानते हैं उन ट्रिक्स के बारे में.



ये हैं 4 हैक्स मोटे चेहरे को पतला दिखाने के | 4 hacks to get sharp & thin face look without makeup

मिड हाई पोनीटेल