बरसात में आलू के जल्दी सड़ने से हैं परेशान, इन आसान टिप्स के साथ रख सकते हैं लंबे समय तक सुरक्षित

Keep potato safe in rainy season : बरसात का मौसम (Rainy season) भले ही अपनी फुहारों के जरिए गर्मी से राहत लेकर आता है लेकिन इसके साथ ही कई परेशानियां भी आती हैं. इस मौसम में उमस के कारण फल सब्जियां जल्दी खराब होने लगती है. इस मौसम में खासकर आलू बहुत जल्दी खराब (Problem of rotting potato ) होने लगता है. अधिकतर लोग आलू और प्याज जैसी सब्जियां ज्यादा खरीदकर स्टोर करना पसंद करते हैं. ऐसे में आलुओं के जल्दी खराब होने से परेशानी शुरू हो जाती है. आइए जानते हैं क्यों बारिश में जल्दी खराब होता है आलू और कुछ ऐसे आसान टिप्स जिनकी मदद से बरसात के मौसम में आलुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मिल सकती है मदद (Tips for keep potato safe in rainy season) …

बारिश में क्यों जल्दी खराब होता है आलू

बरसात के मौसम में उमस ज्यादा होती है. वातावरण में गर्मी और नमी दोनों ही ज्यादा बनी रहती है. यह बैक्टेरिया को तेजी से बढ़ाने का काम करती हैं. ऐसे में फल व सब्जियों पर भी बैक्टेरिया पनपने लगते हैं, जिससे वे तेजी से खराब होने लगती हैं. अगर आलुओं को ऐसी जगह रखते हैं जहां हवा नहीं आती है तो उनके खराब होने में और तेजी आ सकती है.

आलू को खराब होने से बचाने के उपाय (Tips for keep potato safe in rainy season)

सही तरीके से स्टोर

आलुओं को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उन्हें सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है. आलुओं को सीधी धूप, नमी और गर्मी वाली जगह पर नहीं रखें. बेहतर होगा कि आलुओं को हवादार जगह पर फैलाकर रखा जाए.

हवादार कंटेनर

आलू स्टोर करने के लिए जालीदार बैग का यूज करना चाहिए या होल वाले कंटेनर का यूज करना चाहिए. हवा लगते रहने से आलू जल्दी खराब नहीं होते हैं.

सूखा रखें

आलू को स्टोर करने से पहले चेक करें कि आलुओं में कोई खराब आलू तो नहीं है. अगर है, तो उसे निकाल दें, नहीं तो इसके बैक्टेरिया बाकी आलुओं को भी खराब कर सकते है. आलुओं को फैलाकर अच्छी तरह से सुखाने के बाद स्टोर करने से, उन्हें लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है.