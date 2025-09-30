विज्ञापन

पूंछ जैसे पतले बालों को मोटा करने के लिए लगाएं ये तेल, संभाले नहीं संभलेंगे बाल

Hair Growth Oil: सरसों के इस मैजिक ऑयल से बाल बनेंगे लंबे, घने और चमकदार. आसान नुस्खा, कम खर्च और जबरदस्त असर...यही है हेल्दी बालों का असली राज.

Hair Care Tips: कमर तक लटकेगी चोटी, बस सरसों के तेल में मिलाकर लगा लें ये चीजें

Mustard Oil For Strong Hair: आपने अक्सर सुना होगा लंबे और घने बाल किसी भी पर्सनालिटी की शान होते हैं, लेकिन आज की लाइफस्टाइल, धूल-प्रदूषण और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से बालों की चमक और ग्रोथ खो जाती है. ऐसे में कोई भी महिला चाहती है कि कोई आसान, नेचुरल और सस्ता उपाय मिले जो बालों को जड़ से मजबूत कर दे. इसी तलाश का जवाब है...सरसों का मैजिक ऑयल.

क्यों खास है यह नुस्खा? (Mustard oil for hair growth)

पुराने समय से दादी-नानी सरसों का तेल बालों के लिए इस्तेमाल करती आई हैं. इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचाते हैं, लेकिन जब इस तेल को कुछ हर्ब्स और मसालों के साथ पकाया जाता है, तो यह और भी असरदार बन जाता है.

Photo Credit: Canva

ऐसे बनाएं घर पर मैजिक ऑयल (Herbal oil for strong hair)

इस तेल को बनाने के लिए 6 आसान सामग्री चाहिए:-

  • 100 मिली. सरसों का तेल.
  • 10 ग्राम अमरबेल.
  • 10 ग्राम अजवाइन.
  • 10 ग्राम मेथी दाना.
  • 10 ग्राम काली मिर्च.
  • कुछ बूंदें लैवेंडर अरोमा ऑयल.

बनाने का तरीका (Ayurvedic oil for hair growth)

सबसे पहले सरसों का तेल गर्म करें और उसमें अमरबेल डालकर पकाएं जब तक यह काली न हो जाए. फिर इसमें अजवाइन, मेथी और काली मिर्च डालें और अच्छे से भून लें. ठंडा होने पर तेल छान लें और आखिर में लैवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें डाल दें.

लगाने का तरीका और नतीजे (sarso ka tel lagane ke fayde)

इस तेल को हफ्ते में 2 बार लगाएं. रात को सोने से पहले हल्के हाथों से मसाज करें और सुबह माइल्ड शैंपू से धो लें. कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क नजर आने लगेगा...बाल होंगे लंबे, मजबूत, मुलायम और शाइनी.

छोटा-सा सीक्रेट, बड़ा असर (DIY hair growth oil)

घर पर बना यह सरसों का मैजिक ऑयल आपके बालों को वह ग्लो देगा, जिसके लिए अक्सर हम महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

Mustard Oil For Hair Growth, Magic Oil For Long Hair, Natural Hair Growth Tips, Herbal Oil For Strong Hair, Home Remedies For Hair Fall
