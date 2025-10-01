विज्ञापन

अब सैलेड के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं, गमले में उगाइए ये टिंटेड पौधा, 1 महीने में गाल हो जाएंगे गुलाबी

Kitchen Garden Tips: गमले में सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स अपनाकर आप घर पर ही ताज़ा चुकंदर उगा सकते हैं. दो से तीन महीने में तैयार हुआ यह हेल्दी सलाद आपकी थाली और सेहत दोनों को रंगीन बना देगा.

Beetroot in Gamla: अब घर बैठे मले में उगाइए फ्रेश चुकंदर, सलाद की थाली अब घर से होगी पूरी

Kitchen Garden Tips: आपने कई बार डॉक्टरों को कहते सुना होगा 'खाने से पहले सलाद जरूर खाइए', लेकिन हर बार मार्केट से खीरा, टमाटर, चुकंदर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. खासकर चुकंदर, जिसे 'सुपरफूड सलाद' कहा जाता है, शरीर को डिटॉक्स करने, खून बढ़ाने और एनर्जी देने में बेहद फायदेमंद है. अब सोचिए, अगर यही चुकंदर आप अपने घर के छोटे से गमले में उगा लें तो? न रोज़ बाजार जाना, न ताजगी की चिंता. बिल्कुल फ्रेश, ऑर्गेनिक और हेल्दी सलाद आपके किचन गार्डन से सीधा आपकी थाली में. सोचिए, जब आपकी डाइनिंग टेबल पर अपनी बालकनी का उगाया फ्रेश चुकंदर सलाद होगा, तो सेहत और सेल्फ-सैटिस्फैक्शन दोनों डबल हो जाएंगे. चुकंदर अंदर से आपको खूबसूरत बनाने का काम करता है, देखना 3 महीने में आपको ब्लश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके गाल कुदरती गुलाबी हो जाएंगे.

यूं तो लोग घर में शोभा बढ़ाने वाले पौधे तो लगा लेते हैं, लेकिन सलाद वाली सब्ज़ियां उगाना भूल जाते हैं. जबकि चुकंदर लगाना बहुत आसान है. इसके लिए आपको चाहिए:-

  • 15–20 सेमी गहरा गमला.
  • जैविक खाद और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी.
  • चुकंदर के बीज.

बीजों को करीब ढाई सेंटीमीटर गहराई और 10 सेंटीमीटर दूरी पर लगाइए. इसके बाद गमले को ऐसी जगह रखिए, जहां रोज कम से कम 6 घंटे धूप आती हो. मिट्टी हमेशा हल्की नमी वाली होनी चाहिए.

Photo Credit: Canva

कब मिलेगा ताज़ा चुकंदर? (Grow Beetroot at Home)

अगर आप यह स्टेप्स फॉलो करते हैं तो सिर्फ 2–3 महीने में आपके गमले से ताज़ा चुकंदर निकलने लगेंगे. न सिर्फ सलाद बल्कि आप इन्हें जूस या हेल्दी रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्यों है घर का उगाया चुकंदर खास? (Home Gardening Hacks)

  • मार्केट से लाए चुकंदर की तुलना में घर का चुकंदर ज्यादा ऑर्गेनिक और ताज़ा होता है.
  • आपको केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स की टेंशन नहीं रहती.
  • हर दिन सलाद बनाने के लिए अलग से खर्चा और मेहनत नहीं करनी पड़ती.
  • किचन गार्डन की यह छोटी शुरुआत आपके हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों को बदल सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

