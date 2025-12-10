शरीर में ज्यादा ठंड लगे तो क्या करें? किस तरह सोएं की ठंड कम लगे, शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए क्या खाना चाहिए

Kis tarh soye ki thand kam lage: सर्दियों में रात के समय ठंड ज्यादा महसूस होना एक आम समस्या है. कई लोग गर्म कमरे, रजाई और स्वेटर पहनकर भी सही से नहीं सो पाते. इसकी वजह शरीर की गर्मी का इमबैलेंस और गलत सोने का तरीका भी हो सकता है. ठंड (Thand Kyon Lagti Hain) लगने पर नींद बार बार टूटती है. सुबह शरीर थका हुआ महसूस होता है और इम्युनिटी भी कमजोर पड़ने लगती है. लेकिन कुछ आसान आदतें अपनाकर आप बेहतर नींद (Achchi Neend Ke Liye Kya Karen) भी ले सकते हैं और ठंड भी कम महसूस होगी. साथ ही, शरीर की अतिरिक्त गर्मी को भी सही तरीके से बाहर निकाल सकते हैं ताकि बैलेंस बना रहे.

सोते समय ठंड कैसे न हो? (How to feel less cold while sleeping)

• सोते समय लेयरिंग टेक्निक अपनाएं. एक मोटा स्वेटर नहीं, बल्कि दो-तीन हल्की लेयर्स पहनें.

• ऊन या फ्लैनल बेडशीट बिछाएं क्योंकि ये शरीर की गर्मी को लॉक कर लेते हैं.

• गरम पानी की बोतल पैरों के पास रखें, इससे पूरे शरीर में तेजी से गर्माहट फैलेगी.

• करवट लेकर सोना बेहतर है. क्योंकि पीठ के बल सोने पर शरीर का तापमान जल्दी गिरता है.

• सोने से पहले गुनगुना पानी पीना और हल्का स्ट्रेचिंग भी शरीर को गर्म बनाता है.

ठंड में शरीर का तापमान कैसे बढ़ाएं?

अगर आप शरीर का तापमान बढ़ाने का तेज तरीका गर्म पानी में भीगना या गर्म स्नान करना होता है. वहीं अगर आप बाहर से घर आते हैं, तो सर्दियों के मौसम की वजह से आपके कपड़े ठंडे हो सकते हैं. गर्म महसूस करने के लिए, दूसरे कपड़े पहनें और पहनने से पहले उन्हें गर्म कर लें, ताक‍ि आप गर्म महसूस करें.

कितने तापमान पर ठंड लगने लगती है? (At what temperature do we start feeling cold)

हर व्यक्ति की बॉडी टोलरेंस अलग होती है, लेकिन आमतौर पर

• 20°C से नीचे तापमान होने पर शरीर को ठंड महसूस होनी शुरू होती है.

• 15°C के आसपास शरीर की मसल्स सिकुड़ने लगती हैं और कांपना शुरू हो सकता है.

• 10°C से कम तापमान पर सही सुरक्षा न होने से हाइपोथर्मिया का जोखिम भी बढ़ जाता है.

शरीर के अंदर की गर्मी कैसे निकाले? (How to release excess body heat)

• रोज नारियल पानी, छाछ, खीरा, तरबूज, एलोवेरा जूस, नींबू पानी पिएं ना पीएं. इनकी तासीर ठंडी होती है.

• सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान या पैरों को धोना कारगर है.

• मसालेदार खाना, बहुत गरम चाय-कॉफी, फ्राइड फूड का सेवन कम करें. ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं.

• दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक करें जिससे ब्लड सर्क्युलेशन सुधरता है और गर्मी बाहर निकलती है.

शरीर में गर्मी लाने के लिए क्या खाएं? (Foods that increase body warmth)

अगर शरीर ठंडा रहता है या हाथ-पैर हमेशा बर्फ जैसे लगते हैं, तो ये चीजें फायदा करती हैं.

• अदरक, गुड़, दालचीनी, काली मिर्च, तिल, मेथी, मूंगफली

• खजूर, अंजीर, बादाम, अखरोट

• घी, बाजरा, रागी, गुड़ चना

• हल्दी वाला दूध, सूप और गर्म दलिया