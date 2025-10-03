Tips and Tricks :अब बाजार से नहीं खरीदने पड़ेंगे टमाटर, गमले में ऐसे उगाएं, ये आसान टिप्स बना देंगे पौधा फलदार

Tips of growing tomato,: टमाटर और मिर्च जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियां घर में आसानी से उगाई जा सकती हैं. कई लोग अपने किचन गार्डन में इन चीजों को लगाते हैं. हालांकि टमाटर और मिर्च के पौधे तो आसानी से लग जाते हैं लेकिन उनमें फल कम ही लगते हैं. खासकर लोगों को टमाटर के पौधे में कम फल आने की शिकायत रहती है. पौधे में ज्यादा टमाटर लगने में कुछ टिप्स मदद (Tamatar Ka Plant Lagane Ka Tarika ) कर सकते हैं. आइए जानते हैं किचन गार्डन में टमाटर का पौधा लगाते (Ghar Me Tamatar Kaise Lagaye ) समय किन बातों का ध्यान रखने से आएंगे ज्यादा टमाटर (Plant Se Jyada Tamatar Pane Ke Upay ).

Photo Credit: Pexels

बालों को तेजी से बढ़ा सकते हैं ये 5 आयुर्वेदिक पाउडर, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

घर में टमाटर के पौधे में ज्यादा फल लगने के लिए अपनाएं ये तरीके (How to grow tomato in Home)

कब लगाएं टमाटर

टमाटर के पौधे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर लगाया जाता है. इसके आम तौर पर तीन मुख्य सीज़न होते हैं. जून-जुलाई में खरीफ, नवंबर-दिसंबर में रबी और फरवरी-मार्च में जायद फसल की बुवाई होती है. आप इसे जुलाई के बाद बारिश के मौसम में गमले में लगा सकते हैं. इस समय पौधे काफी तेजी से बढ़ते हैं.

अच्छे बीज का चुनाव

टमाटर की अच्छी फसल के लिए अच्छी बीज को चुनना जरूरी है. घर में आए टमाटरों में से किसी अच्छे टमाटर के बीजों को निकाल कर सुखा लें और उन्हें गमले में लगाएं.

Photo Credit: Pexels

गमले का साइज

टमाटर के पौधों को बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहिए. इसके लिए 12 इंच से 14 इंच के गमले या ग्रो बैग अच्छे होते हैं. गमलों में पानी निकालने के लिए छेद होना भी जरूरी है.

ऐसे करें मिट्टी तैयार

टमाटर के पौधों को लगाने के लिए मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिलाएं. गमलों में सबसे नीचे बालू या कंकड़ डालें ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाए.

बीज बोने का सही तरीका

टमाटर के बीजों को 2 से 3 इंच की गहराई में बोएं और हल्का पानी डालें. एक बार बीजों के अंकुरित हो जाने पर गमले को ऐसी जगह पर रखें, जहां ठीक से धूप आती हो.

खाद और पानी

टमाटर के पौधों में नियमित रूप से पानी डालें. पौधों में फूल आने पर नमक पानी और नीम के पानी का छिड़काव करें. इससे पौधे की जड़े मजबूत होंगी और कीड़े दूर रहेंगे. इन उपायों से टमाटर के पौधे की देखभाल करने से पौधे टमाटरों से लद जाएंगे और दो तीन पौधों से ही इतने टमाटर आएंगे कि आपको बाजार से टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.