How To Grow Coriander At Home: धनिया के पत्ते एक ऐसी चीज है जिसका इंडियन किचन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. यह दाल, सब्जी से लेकर हर तरह की डिश के टेस्ट को बढ़ाने और सजाने के काम आती है. इसके अलावा धनिया के पत्ते की चटनी समेत कई तरह की डिशेज में काफी शौक से खाई जाती हैं. जबकि इसे ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखना संभव नहीं होता है. इसकी पत्तियां बहुत जल्दी खराब होने लगती है और बेस्वाद हो जाती हैं. हालांकि धनिया को आसानी से घर में उगाया (Kaise Lagaye Dhaniya ) जा सकता है. यहां तक कि अगर आपके पास इसे उगाने के लिए जमीन नहीं है तो गमले या ग्रो बैग में भी इसे उगा सकते हैं. काफी कम समय में धनिया के पत्ते यूज करने के लायक हो जाते हैं और घर में हमेशा खुशबूदार पत्ते मिलते रहते हैं. आइए जानते हैं घर में आसानी से धनिया उगाने का स्टेप बाई स्टेप बेहद आसान तरीका (Ghar Me Dhaniya Lagane Ka Tarika) और इसकी देखभाल के टिप्स और ट्रिक्स (Dhaniya Lagane Ke Tips Aur Tricks)…

घर पर धनिया उगाने की विधि(Tips and tricks grow coriander at home)

किन चीजों की होगी जरूरत

सबसे पहले घर में धनिया उगाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी. इनमें धनिया के बीज से लेकर गमला या ग्रो बैग शामिल हैं. धनिया लगाने के लिए चौड़ा और 8 से 10 इंच गहरा गमला या ग्रो बैग बेहतर होगा. इसके अलावा गमले के लिए गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कोकोपिट मिलाकर मिट्टी तैयार करना होगा. पानी देने के लिए स्प्रे बॉटल की जरूरत भी होगी

कैसे लगाएं धनिया के बीज

चौड़े मुंह वाले 8-10 इंच गहरे गमले या ग्रो बैग में तैयार की गई मिट्‌टी को भरें. धनिया के बीजों को किसी चीज पर रख कर बेलन की मदद से दो टुकड़ों में तोड़ लें. इन्हें कूटकर भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. गमले में लगाने से पहले बीजों को बीजों को 4-6 घंटे पानी में भिगो कर रखें. इससे जल्दी अंकुरण में मदद मिलेगी. गमले की मिट्टी को थोड़ा गीला कर लें और धनिया के बीजों को मिट्टी की सतह पर फैलाकर ऊपर से मिट्‌टी की हल्की परत से ढक दें. बीजों को बहुत गहराई में न दबाएं, वरना अंकुरण में ज्यादा समय लग सकता है.

कैसे करें देखभाल

धनिया के गमले में हर दिन हल्का पानी दें. पानी जमा नही होना चाहिए. इसक लिए स्प्रे बॉटल का यूज करना अच्छा रहेगा. गमले को ऐसी जगह रखें जहां हर दिन 4-5 घंटे की धूप आती हो. 7-10 दिन में धनिया के अंकुर निकलने लगेंगे. जब पौधे 3-4 इंच के हो जाएं, तो हल्की खाद डाल सकते हैं.

कब लें सकते हैं धनिया के पत्ते

पौधा लगाने के 25-30 दिन बाद धनिया की पत्तियां कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं. जब भी जरूरत हो धनिया के पौधे के ऊपर से पत्तियों को काट लें, जड़ न काटें, इससे फिर से नई पत्तियां निकल आएंगी.

कब लगाएं धनिया

धनिया के पौधे गर्मियों और सर्दियों दोनों ही मौसम में उगाए जा सकते है. अगर हर 15 दिन में नए बीज बोते रहते हैं तो लगातार ताज़ा धनिया मिलता रहेगा.