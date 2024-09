थायराइड के मरीज हैं तो गेहूं की रोटी खाना तुरंत छोड़ दें और आज से खाइए इस मोटे अनाज को, ठीक हो जाएगी सारी दिक्कतें

Thyroid : थायराइड की समस्या (Thyroid Problems) अधिकतर महिलाओं में देखी जाती हैं. थायराइड में महिला का शरीर फूलता जाता है और शरीर पर बढ़ता फैट उन्हें और बीमारियों का शिकार बना देता है. महिला और पुरुष दोनों ही थायराइड की समस्या से जूझ रहे हैं. थायराइड में लोगों का जीना दुभर हो जाता है और इलाज के बाद भी जब कोई असर नहीं दिखता है, तो वह टेंशन में आ जाते हैं. अगर किसी को थायराइड की समस्या है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं हैं. क्योंकि थायराइड को कंट्रोल करने के लिए हम उस आटे की रोटी (Sorghum Flour Roti For Thyroid Problems) के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसे आसानी से कंट्रोल कर सकती है.

थायराइड की समस्या में खाएं इस आटे की रोटी ( Eat This Flour roti for thyroid Problem)



थायराइड की समस्या के दौरान शरीर में पांच जगह फैट बढ़ता है. इसमें थाई, कमर, हाथ, पेट और ब्रेस्ट (महिलाओं में) शामिल है. ऐसे में थायराइड की समस्या से जूझ रहे लोगों को ज्वार की रोटी (Sorghum Flour Roti ) खानी चाहिए. ज्वार की रोटी खाने से असंतुलित हार्मोन बैलेंस होते हैं और इसी के साथ वजन को भी कंट्रोल करती है. सर्दी में भी ज्वार की रोटी का सेवन कर सकते हैं. सर्दी में ज्वार के साथ बाजरा भी मिक्स कर सकते हैं.



ज्वार में होते हैं ये पोषक तत्व (Sorghum contains these nutrients)



ज्वार में कई तरह के पोषक तत्व जैसे कि आयरन, फोलेट, कैल्शियम और विटामिन बी. ज्वार की रोटी से पेट को काफी ठंडक भी पहुंचती है और यह शरीर में बढ़ते वजन को तेजी से कंट्रोल करती है. इसलिए थायराइड की समस्या में गेहूं की बजाए ज्वार की रोटी ही खानी चाहिए.

थायराइड इन चीजों को खाने से करें परहेज (Avoid eating these things)



थायराइड की प्रॉब्लम में ज्वार की रोटी खाएं, लेकिन नया चावल, मैदा, उड़द, राजमा, छोले, बैंगन, नींबू, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, कटहल, खट्टे अंगूर, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, गाजर, अरबी, पनीर, मछली, तीखा भोजन, ऑयली भोजन, जंक और फास्ट फूड, डिब्बा बंद बूद, अचार, कोल्डड्रिंक्स, शराब, नॉन-वेज सूप, पत्ता गोभी, ब्रोकोली और फूलगोभी का सेवन भूलकर भी ना करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.