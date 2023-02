Skin care tips : आपकी ये खराब आदतें उम्र से पहले कर देती हैं बूढ़ा, लाइए उनमें सुधार

अपनी Diet में आप खट्टे फलों का सेवन करें जैसे संतरा, सेब, मौसमी, अनार आदि का.

what to do for skin care : हम खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत कुछ चेहरे (skin care tips) पर अप्लाई करते हैं. ताकि स्किन में कसावट और चमक बनी रहे. लेकिन आपका ये सोचना की चेहरे पर महंगे प्रोडक्ट लगा लेने भर से स्किन केयर हो जाती है तो ये गलत है. आपको थोड़ा एकस्ट्रा केयर (how to care skin at home) करना होता है नहीं तो स्किन उम्र से पहले बूढ़ी नजर आने लगेगी. तो चलिए जानते हैं उसके बारे में.