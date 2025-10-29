Chandi kaise saaf karen : इन दिनों चांदी की कीमतें सातवें आसमान पर है. पिछले कुछ समय में सोने से भी ज्यादा इसमें तेजी आई है. ऐसे में इसकी खरीदारी और हिफाजत भी बढ़ गई है. चांदी की चीजें हर घर में पाई जाती हैं. चांदी के गहने हों, पूजा-पाठ की थाली हों या कोई सजावटी आइटम, समय के साथ काली या मैट लगने लगती है. इससे उसकी चमक और खूबसूरती कम हो जाती है. जब हम इन्हें सुनार के पास लेकर जाते हैं तो वे झट से इसे साफ (How do jewellers clean silver ornaments) कर नया सा बना देते हैं. उनकी सफाई के बाद चांदी के आइटम्स की चमक बढ़ जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि सुनार चांदी में ऐसा क्या लगाते (What chemicals jewellers use to clean silver) हैं, जो उसमें नयापन ला देता है, उनके साफ करने का तरीका क्या है. इस आर्टिकल में जानिए इसका जवाब और आप घर पर चांदी (How to clean sterling silver professionally) कैसे चमका सकते हैं.

सुनार चांदी कैसे साफ करते हैं (How do goldsmiths clean silver)

चांदी के आइटम्स जैसे ज्वैलरी, बर्तन या सजावटी समान जब समय के साथ काले पड़ने लगते हैं, तो ज्यादातर लोग उसे सुनार के पास लेकर जाते हैं. पेशेवर सुनार आमतौर पर चांदी की सफाई के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. यह चांदी में मौजूद अशुद्धियों या अन्य धातुओं जैसे तांबे के साथ रिएक्शन करके चांदी को साफ और चमकदार बनाता है. इस तरह चांदी को नई जैसी चमक मिल जाती है.

घर पर चांदी के सामान कैसे चमकाएं (How to clean silver items at home)

1. नारियल तेल से चमकाएं चांदी

नारियल तेल हल्की मैट या काली पड़ चुकी चांदी को धीरे-धीरे चमकदार बनाता है. इसके लिए एक मुलायम कपड़े पर थोड़ी मात्रा में तेल लगाएं और चांदी की सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें. रोजाना या हर दूसरे दिन यह उपाय करने से चांदी लंबे समय तक चमकती रहेगी. हालांकि, ध्यान रखें कि ज्यादा तेल का इस्तेमाल न करें, सिर्फ हल्की परत लगाकर पोंछें.

2. बेकिंग सोडा और पानी

चांदी की सफाई का यह तरीका बेहद आसान और सुरक्षित है. 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसमें थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को चांदी पर लगाकर मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से रगड़ें. 5-10 मिनट बाद गुनगुने पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लें. यह तरीका न सिर्फ धब्बे हटाता है, बल्कि चांदी की चमक को भी बनाए रखता है.

3. नींबू और नमक

नींबू का हल्का एसिड और नमक की खुरदराहट चांदी के धब्बों को हटाने में मदद करते हैं. आधे नींबू में एक चुटकी नमक मिलाकर पेस्ट बनाएं. इसे चांदी पर 2-3 मिनट के लिए लगाकर रखें और फिर गुनगुने पानी से धोकर सूखा लें. इस उपाय को हर दिन बार-बार करने से बचें, क्योंकि ज्यादा एसिड सतह को नुकसान पहुंचा सकता है.

4. टूथपेस्ट

नॉन-एब्रेसिव टूथपेस्ट भी चांदी की सफाई में बहुत काम आता है. थोड़ी मात्रा टूथपेस्ट लें और मुलायम कपड़े या ब्रश से हल्के हाथ से चांदी पर रगड़ें, फिर गुनगुने पानी से धोकर सूखा लें. यह तरीका तेजी से काम करता है. गहनों या छोटे आइटम्स के लिए बेहद असरदार है.

5. एल्यूमिनियम फॉयल और बेकिंग सोडा बाथ

एक बर्तन में एल्यूमिनियम फॉयल रखें और उसमें गर्म पानी डालें. 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा डालें और गहनों को इसमें 5-10 मिनट के लिए रखें. पानी से निकालकर सुखाएं. यह तरीका बहुत काली या ऑक्सिडाइज्ड चांदी के लिए असरदार है और केमिकल्स का इस्तेमाल कम करता है.

चांदी की चमक बरकरार कैसे रखें (How to maintain shine of silver)

1. चांदी को इस्तेमाल के बाद हमेशा साफ कपड़े से साफ करें.

2. गहनों को एयरटाइट बॉक्स में रखें.

3. कीमती गहनों के लिए पेशेवर सफाई समय-समय पर कराएं.

4. घरेलू उपाय धीरे-धीरे काम करते हैं. अगर चांदी का आइटम बहुत कीमती या एंटीक है, तो पेशेवर सुनार से ही सफाई कराएं.