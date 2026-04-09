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मनाली-शिमला जा-जाकर हो गए हैं बोर! तो इस बार गर्मियों में सस्ते में घूम आइए ये 5 अनजान हिल स्टेशन

Summer Travel Destinations: अगर आप भी शिमला मनाली जा-जाकर बोर हो चुके हैं और इस बार गर्मियों में घूमने के लिए कुछ अनजान जगहों पर जाना जानते हैं तो यहां हम आपको 5 ऐसी ही जगहों के बारे में बता रहे हैं.

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मनाली-शिमला जा-जाकर हो गए हैं बोर! तो इस बार गर्मियों में सस्ते में घूम आइए ये 5 अनजान हिल स्टेशन
Summer Travel Destinations: इस बार गर्मियों में इन अनजान जगहों पर घूम आएं.

Summer Travel Guide: गर्मियां का मौसम आते ही ठंडी और सुकून भरी जगहों पर जाने का मन करता है. ज्यादातर लोग मनाली और शिमला जैसे फेमस हिल स्टेशनों का रुख करते हैं, लेकिन वहां की भीड़, महंगे होटल और ट्रैफिक अक्सर ट्रिप का मजा खराब कर देते हैं. अगर आप इस बार कुछ नया और सस्ता एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो कुछ अनजान हिल स्टेशनों को एक्सप्लोर करना बेहतर रहेगा. ये जगहें न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि यहां शांति और नेचुरल वाइब भी भरपूर मिलती है. आइए जानते हैं 5 ऐसे छिपे हुए हिल स्टेशन, जहां आप कम बजट में शानदार छुट्टियां मना सकते हैं.

क्यों चुनें अनजान हिल स्टेशन?

  • भीड़ से दूर शांति
  • बजट फ्रेंडली होटल और खाना
  • नेचुरल ब्यूटी का असली अनुभव
  • सोशल मीडिया के लिए यूनिक लोकेशन

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घूमने के लिए बेस्ट अनजान हिल स्टेशन | Best Offbeat Hill Stations to Visit

1. तीर्थन वैली - नेचर लवर्स का स्वर्ग

अगर आपको भीड़ से दूर शांति चाहिए, तो तीर्थन वैली परफेक्ट जगह है. यहां बहती नदी, हरे-भरे जंगल और साफ हवा आपका मन मोह लेंगे. ट्रेकिंग और फिशिंग जैसी एक्टिविटी भी यहां कर सकते हैं. खास बात यह है कि यहां रहने और खाने का खर्च काफी कम होता है.

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2. चोपता - मिनी स्विट्जरलैंड

चोपता को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है. यहां की हरियाली और पहाड़ों का नजारा दिल जीत लेता है. यहां से तुंगनाथ टेंपल तक ट्रेकिंग भी की जा सकती है. यह जगह बजट ट्रैवलर्स के लिए शानदार ऑप्शन है.

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3. लेंसडाउन - सुकून और सादगी का मेल

अगर आप शांत और कम भीड़ वाली जगह चाहते हैं, तो लैंसडाउन जरूर जाएं. यहां का मौसम ठंडा और माहौल बेहद रिलैक्सिंग होता है. यहां आप टिप एंड टॉप से शानदार व्यू देख सकते हैं.

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4. जीरो वैली - प्रकृति और संस्कृति का संगम

जीरो वैली अपनी खूबसूरत हरियाली और जनजातीय संस्कृति के लिए जानी जाती है. यहां का शांत माहौल और अलग अनुभव आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाता है. अगर आप कुछ यूनिक ट्रिप चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है.

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5. Yercaud – साउथ का छुपा हुआ रत्न

तमिलनाडु का ये छोटा सा हिल स्टेशन बहुत कम लोगों को पता है. यहां की झील, कॉफी प्लांटेशन और ठंडी हवा आपको तरोताजा कर देगी. यहां रहना और घूमना दोनों ही काफी सस्ता पड़ता है.

इस गर्मी अगर आप कुछ नया और सस्ता ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, तो इन अनजान हिल स्टेशनों को जरूर ट्राई करें. यहां आपको सुकून, खूबसूरती और एडवेंचर, तीनों का शानदार कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए!

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